Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için doğanın gücünden faydalanmak önemlidir. Doğada bulunan birçok bitki adeta bir şifa deposu olarak bilinir. Bitkilerin Profesörü Aysun Bay Karabulut, Ordu'da yaygın olarak bilinen ve 'diken otu' olarak adlandırılan Melocan otunun sağlığa olan faydalarını anlattı.





Melocan otunun Latince adının 'Onopordum acanthium' olduğunu belirten Karabulut, Türk mutfağında genellikle salatalarda ve böreklerde kullanılan bu bitkinin kan temizleyici özelliği sayesinde vücuttaki toksinlerin atılmasına ve hücre hasarlarının onarılmasına yardımcı olduğunu ifade etti. Ayrıca, melocan otunun turşu ve konserve olarak tüketildiğini, kavrularak yoğurt üzerine servis edildiğini sözlerine ekledi.

Melocan otunun sağlık alanında gribal enfeksiyonlara karşı etkili olduğunu vurgulayan Karabulut, aynı zamanda romatizma ve iltihap söktürücü özelliklere sahip olduğunu belirtti. Kan temizleme özelliğiyle bilinen melocan otunun vücuttaki toksinleri atarak sağlıklı bir fonksiyon sağladığını dile getirdi. Ayrıca, cilt sorunlarını iyileştirebilen melocan otunun meyvesinin romatizma ve böbrek rahatsızlıklarına da iyi geldiğini açıkladı.





Ancak, melocan otunun aşırı tüketilmesinin ishale neden olabileceğini ve tükürük artışına yol açabileceğini hatırlatan Karabulut, bitkisel tedavilerin kullanmadan önce uzman bir sağlık profesyoneli ile danışılması gerektiğini vurguladı.