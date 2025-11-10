Türkiye’de birçok sanayici ekonomik sıkıntılar nedeniyle kepenk kapatırken, Çin uzayda fabrika çağını başlatıyor. Çin'den gelen bir haber oldukça şakınlık yarattı. Çin'li mühendisler tarafından geliştirilen sistem ile artık uzayda fabrika çağı başlıyor. Peki bu fabrika nedir ve nasıl çalışacaklar? İşte detayaları...

Uzay fabrikası, uzaya fırlatıldıktan sonra yörüngede şişirilip açılarak devasa bir iş alanına dönüşen yeni bir modül geliştirdi. Bu modül, şişirilebilir ve yeniden şekillendirilebilir yapısıyla, uzayda bir üretim tesisi oluşturmanın temelini oluşturacak.

Çin Bilimler Akademisi’ne bağlı Institute of Mechanics’in Uzay Uçuş Bilimi ve Teknolojisi Merkezi’nden sorumlu yönetici Yang Yiqiang, 'Bu teknoloji sayesinde Çin, uzaydaki üretim kapasitesini deneysel aşamadan gerçek mühendislik seviyesine taşıyacak. Artık uzay ortamında doğrudan üretim yapabilecek, kendi kaynaklarımızı bağımsız şekilde kullanabileceğiz' dedi.

Yapılan açıklamaya göre, bu 'esnek ve yeniden yapılandırılabilir yörüngede üretim platformu' biyofarmasötikler, 3 boyutlu baskı ürünleri ve yeni malzemeler gibi yüksek teknoloji üretimlerinde kullanılabilecek. Dünyanın en kalabalık ve süper gücü olma yolunda ilerleyen Çin, bu modülü test etmek için birkaç ulusal araştırma kuruluşuyla işbirliği yaparak başarılı sonuçlar elde etti.

Uzayda fabrika konsepti, hem devlet hem de özel sektör için yeni bir yatırım alanı haline geldi.

Öte yandan Amerike Birleşik Devletleri merkezli Varda Space Industries gibi girişimler, 2023’te 'dünyanın ilk uzay fabrikası' olarak W-Series 1 uydu projesini hayata geçirmişti.

Çin’in geliştirdiği bu modül ise, uzayda üretim yarışında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.