Almanya'dan Türkiye'ye tatil için gelen 4 kişilik Böcek ailesi, Fatih'te kaldıkları otel odasında fenalaşarak hastaneye kaldırılsa da, günler süren yaşam savaşının ardından ailenin tamamı hayatını kaybetti.

Söz konusu skandalın ardından Türkiye'nin birçok noktasından peş peşe zehirlenme vakaları bildirilirken, yapılan incelemelerde binlerce kişiye satışı yapılan besinlerde sağlığa zararlı olduğu belirlenen bakteriler tespit edildi.

ÜNLÜ DONDURMACIDA DIŞKI BULUNDU

Kahramanmaraş merkezli üretim gerçekleştiren ve Türkiye'nin birçok bölgesinde satışa sunulan Alpedo Dondurma'ya yönelik laboratuvar testlerinde, dondurma içerisinde 'dışkı' bazlı bakterilere rastlanmış ve söz konusu bakterilerin miktarının insan sağlığını tamamen bozarak hastanelik edebileceği belirtilmişti.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, aynı firmaya yönelik geçmişte yapılan denetimlere ilişkin yeni bulgular elde edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Alpedo Dondurma'ya yönelik denetimlerde 2022 yılında da sağlığa zararlı bakteri tespit ettiği ortaya çıkarken, firmaya yalnızca 5996 Sayılı Kanun’un 21/5 maddesi kapsamında 41 bin 426 TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Gıda Mühendisi ve Akademisyen Dr. Bülent Şık, analiz sonuçlarını değerlendirerek şu uyarılarda bulundu:

Belgedeki analiz sonucunun halkın anlayacağı bir dille ne anlama geldiğini açıklar mısınız?

Belgeye göre, ürünün bir gramında 5 bin 100 adet bakteri tespit edilmiş, yönetmelik gereği olması gereken sınır değer ise 100 adet olarak belirtilmiş. Üründe tespit edilen bakteri sayısının bu sınır değeri 51 kat aştığı anlamına geliyor.

Bu bakteri hangi sorunlara işaret eder?



Enterobacteriaceae, gıdalarda, hijyen yetersizliği, dışkı kaynaklı kontaminasyon riski, soğuk zincir kırılması, ekipmanlardan veya kullanılan sudan kaynaklanan bir mikrobiyal bulaşma olduğunun bir göstergesidir. Bu bakteri grubu bir ‘gıda güvenliği indikatörüdür.’ Yani üründe bu düzeyde bir yük varsa, ürün mikrobiyolojik olarak güvenilir değildir. Üründe dışkı kökenli, örneğin, E. coli (koli basili), Salmonella gibi çeşitli patojen bakterilerin de olma ihtimalinin yüksek olduğuna işaret eder. Ürünün kesinlikle piyasaya sunulmaması ve tüketilmemesi gerekir.

Bu bakteri halk sağlığı açısından risk oluşturur mu?

Evet. Çünkü bu denli yüksek Enterobacteriaceae yükü, gıdanın bozulmaya başladığını, gıdada bazı patojen bakterilerin olabileceğini, ürünün, üretim/taşıma/depolama sürecinin güvenilir olmadığını, dolayısıyla patojen gelişimine elverişli bir ortam oluştuğunu gösterir. Bu tip uygunsuz ürünler özellikle, çocuklar, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf bireyler için gıda zehirlenmesi açısından risk oluşturur. Bu nedenle de yönetmelik gereği bu tip ürünler ‘piyasaya arz edilemez.’

Diyelim böyle uygunsuz bir ürün piyasaya sürüldü. Bu ürünü alan tüketiciler bir sorun olduğunu anlayabilir mi?

Anlamak kolay değil. Çünkü gıdanın tadında, kokusunda ya da fiziksel görünümünde fark edilebilir bir değişiklik olmayabilir. Dondurmanın bozulduğunu anlamak için tat, koku, doku ve görünüşteki değişikliklere dikkat etmek gerekir. Bozulmuş dondurma çoğunlukla ekşi, keskin ya da tuhaf bir tat verir ve normalde olmaması gereken ağır, peynirsi veya bayat bir koku yayar. Yüzeyinde jelimsi, yapışkan veya kaygan bir tabaka oluşması mikrobiyal bozulmanın güçlü bir işaretidir. Ağızda tozumsu, kumlu ya da pütürlü bir his bırakması ise genellikle soğuk zincirin kırılması sonucu dondurmanın eridiğini ve tekrar dondurulduğunu gösterir. Kısacası, en ufak şüphede bile bozuk olabileceği düşünülmelidir.