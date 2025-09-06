Ticaret Bakanlığı’nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde yayımlanan duyuruya göre, Aydın merkezli Poxy Temizlik ve Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilen Poxy WC Gell isimli tuvalet, banyo ve klozet yüzey temizleyici, güvenlik standartlarını karşılamadığı için yasaklandı.

Ürünün, çocukların güvenliği için gerekli olan emniyetli kapatma düzenekleri ve dokunsal uyarılar bulunmadığı tespit edildi.

TAŞIDIĞI RİSKLER

Kimyasal içeriğe sahip olan ürünün, gerekli güvenlik uyarıları ve çocuk emniyetli kapak sistemleri olmadan piyasaya sunulmasının ciddi riskler taşıdığı bildirildi. Bu nedenle ürünün piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.

HANGİ ÜRÜNLER ETKİLENDİ?

Yasak kararı, 8680145320717 barkod numaralı Poxy WC Gell ürününü kapsıyor. Türkiye’de üretilen temizlik malzemesi, 17 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla toplatma kapsamına alındı.

TÜKETİCİLER NE YAPMALI?

Uzmanlar, tüketicilerin güvenlik riski taşıyan bu ürünü kullanmamalarını, satın almış olanların ise iade etmeleri gerektiğini belirtiyor.

Ayrıca temizlik ürünleri alırken güvenlik kapaklarına, etiket uyarılarına ve üretici bilgilerine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.