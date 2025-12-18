Sahte ve kaçak sigarayla ilgili operasyonlar Türkiye genelinde sürerken sigara tüketen vatandaşların dikkatini çeken bir değişiklik kafaları karıştırdı. Bazı satış noktalarında sigara paketlerinin üzerindeki sarı renkli bandrollerin yerine yeşil-mavi arası renkte barkodlu sigaraların olduğu görüldü.

Yeni bandrollerin kaçak ya da sahte bir tütün ürününe ait olup olmadığını merak eden vatandaşlar ise şikayet sitelerinde ve sosyal medyada soruya cevap aramaya başladı.

KALICI DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sigara paketlerindeki yeni renkli bandrollerin sebebinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün yaptığı değişiklik olduğu ortaya çıktı. Mevcut bandrollerle aynı boyutlarda olan bandrollerin renginin değiştirildiği ve güvenlik unsurlarının artırıldığı öğrenildi.

YENİ SİGARALARDA 'YEŞİL BANDROL' OLACAK

Konuyla ilgili şikayetlerin artmasının ardından Türkiye Tekel Bayileri Platformu Özgür Aybaş da açıklama yaptı. Aybaş Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Sigara paketlerinde bandrol değişimi oldu çokça mesaj geliyor bu bandroller sahte mi diye sağdaki mavi renk bandroller yeni basılan bandrollerdir." ifadelerini kullandı.