Amasya'nın Taşova ilçesinde doğada ender rastlanan bir doğa olayı olan kar ruloları görüntülendi.

İlçeye bağlı Dereli Yaylası'nda kar yağışı sonrası doğada nadir görülen kar ruloları oluşurken, geçtiğimiz yıl şubat ve nisan aylarında da benzer görüntülere rastlanmıştı.

OLUŞMASI İÇİN BELLİ ŞARTLARI SAĞLAMASI GEREKİYOR

Kar rulolarının oluşumu, uzmanlar tarafından meteorolojik bir tesadüf olarak nitelendiriliyor. Bu yapıların ortaya çıkması için şu şartların milimetrik bir uyum içinde olması gerekiyor:

Zemin: Alt tabakada karın yapışmayacağı buzlu veya sertleşmiş eski bir yüzey.

Kar Kalitesi: Üstteki yeni karın, 0°C civarındaki sıcaklıkla "yapışkan" bir nem oranına sahip olması.

Rüzgar Gücü: Kar tabakasını rulo yapacak kadar kuvvetli, ancak yapıyı parçalamayacak kadar dengeli bir hava akımı.

DOKUNMAYIN ÇAĞRISI YAPILDI

Amasya'daki gözlemlerin ardından yapılan "dokunmayın" çağrısı, aslında ABD ve Kuzey Avrupa ülkelerindeki benzer vakalarda edinilen tecrübelere dayanıyor. Dünyanın farklı noktalarında bu nadir yapılar görüldüğünde uzmanların çağrı yapmasının nedeni ortaya çıktı.

Ruloların merkezindeki ilk kar katmanı rüzgarla uçup gittiği için içleri tamamen boştur. En küçük bir temas, bu nadir geometrik yapının saniyeler içinde çökmesine neden olur. Bu yapılar, o bölgedeki rüzgar hızı ve kar nemi hakkında bilim insanlarına doğal veriler sunar. İnsan müdahalesi bu doğal denklemi bozar.

Doğada kalma süreleri çok kısa olan bu fenomenler, sadece görsel birer miras olarak kabul edilirken, fiziksel temasın bu süreyi daha da kısalttığı biliniyor.