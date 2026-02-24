Bakan Uraloğlu, Türkiye'deki ilk cep telefonu görüşmesinin 32. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, dijital dönüşümün hız kesmeden devam ettiğini belirtti. 23 Şubat 1994'te Tansu Çiller ve Süleyman Demirel arasında gerçekleşen ilk görüşmeden bugüne, Türkiye iletişim teknolojilerinde devrim niteliğinde adımlar attı.

2G'DEN 5G'YE 32 YILLIK TEKNOLOJİ SERÜVENİ

Türkiye'nin mobil iletişim macerası 1991 yılında 1G teknolojisiyle başladı. 1994 yılında 2G’ye geçilerek SMS ve sesli görüşme hayatımıza girerken, 2009 yılında 3G ile veri kullanımı hız kazandı. 2016 yılında devreye alınan 4,5G ise internet hızını 10 kat artırarak dijitalleşmeyi hızlandırdı.

Gelinen noktada 5G, sadece bir hız artışı değil, aynı zamanda sanayi ve sosyal yaşam için köklü bir değişim vaat ediyor. Bakan Uraloğlu, Ekim 2025'te yapılan ihale sonrası üç operatörün frekans paketlerini aldığını ve 1 Nisan’da bu teknolojinin halkın kullanımına sunulacağını doğruladı.

İNTERNET HIZINDA DÜNYA STANDARTLARI AŞILACAK

5G teknolojisi, mevcut 4,5G hızlarını geride bırakarak saniyede 20 gigabit gibi devasa bir aktarım kapasitesine sahip olacak. Bu hız artışı, internet üzerinden kesintisiz oyun oynamaktan uzaktan cerrahi müdahalelere kadar pek çok alanda yeni imkanlar tanıyacak.

Bakanlık verilerine göre Türkiye’deki 99 milyonu aşkın mobil abonenin 91 milyonu halihazırda 4,5G kullanıyor. 5G’ye geçiş öncesinde altyapıyı güçlendirmek için fiber yatırımlara hız verilirken, Türkiye genelindeki toplam fiber uzunluğu 657 bin kilometreye ulaştı.

YERLİ VE MİLLİ 5G HEDEFİ

Hükümet, 5G teknolojisine sadece kullanıcı olarak değil, üretici olarak da damga vurmayı hedefliyor. Bakan Uraloğlu, yeni teknolojiye yerli ve milli ürünlerle geçebilmek için çalışmaların hızlandırıldığını ifade etti.

1 Nisan 2026’da tam anlamıyla hayata geçecek olan bu dönüşümle birlikte, yüksek hızın hem vatandaşların hem de sanayinin hizmetine sunulması bekleniyor. Dijital çağın gerekliliklerine uygun olarak tasarlanan bu yeni altyapı, Türkiye’yi küresel haberleşme liginde üst sıralara taşıyacak.