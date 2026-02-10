Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye nüfusu 86 milyon 92 bin 168'e yükseldi.

Buna göre nüfusun yüzde 93,6'sı il ve ilçe merkezlerinde yaşarken, belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 6,4'e geriledi.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet eden kişi sayısı, 80 milyon 555 bin 475 olarak kayıtlara geçti.

30 büyükşehir dışındaki illerde yer alan belde ve köylerde yaşayanların sayısı, 5 milyon 536 bin 693 kişi olarak tespit edildi.

ÜÇ KÖYDE 1'ER KİŞİ YAŞIYOR

Türkiye genelinde 10 veya daha az nüfusa sahip 70 köy bulunurken, 3 köyde nüfusa kayıtlı yalnızca birer kişi yaşıyor.

Bu köyler Bitlis'in merkez ilçesine bağlı Kayalıbağ, Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Çattepe ve Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Tarlabaşı olarak açıklandı.

Öte yandan 1000 ve üzeri nüfusa sahip köy sayısı 456 olurken, Türkiye'nin en kalabalık köyü 6 bin 681 kişiyle Adıyaman Merkez'deki İpekli oldu.