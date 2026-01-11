Antalya’da çeyrek asır önce kurulan ve Türkiye’nin canlı yem ihtiyacını karşılamak üzere yola çıkan dev böcek çiftliği, bugünlerde Avrupa’nın radarına giren bir üretim üssüne dönüştü. Tarım ve Orman Bakanlığı onayıyla 24 yıldır faaliyetlerini sürdüren bu sıra dışı tesis, çekirgeden un kurduna, hamam böceğinden özel protein tozlarına kadar geniş bir yelpazede üretim yaparak hem sanayiye hem de bilim dünyasına ham madde sağlıyor. Özellikle "geleceğin gıdası" olarak nitelendirilen böcek ununun yüksek protein değeri, tesisi sadece bir çiftlik olmaktan çıkarıp stratejik bir üretim merkezi haline getiriyor.

ADETA PROTEİN DEPOSU

İşletme bünyesinde yetiştirilen çekirgeler, alışılagelmiş türlerin aksine çok daha sakin ve yüksek besin değerine sahip olmalarıyla dikkat çekiyor. Çiftlik sahibi Selami Gökgöl, 450 özel kafeste üretilen bu canlıların her türlü etçil hayvan için temel gıda olduğunu vurgularken, doğadaki çekirgelerin aksine yakalanması kolay ve yönetilebilir bir popülasyon oluşturduklarını belirtiyor. Yüksek protein oranları sayesinde hayvansal beslenmede devrim yaratan bu türler, evcil hayvanlardan hayvanat bahçelerine kadar çok geniş bir alanda ana öğün olarak tercih ediliyor.

5 FARKLI BÖCEKTEN UN YAPILIYOR

Tesisin en dikkat çekici sakinleri arasında, boyları 2 milimetreden 7,5 santimetreye kadar ulaşan 5 farklı hamam böceği türü bulunuyor. Bu türler arasında özellikle devasa boyutlarıyla bilinen Madagaskar hamam böceği, sadece bir yem kaynağı olarak değil, tıp dünyasının umudu olarak da görülüyor. Gökgöl, bu özel türlerin kanserle mücadele çalışmalarında ve ilaç sanayisinde aktif olarak kullanıldığını ifade ederek, böcek üretiminin sağlık sektöründeki kritik rolüne işaret ediyor. Bölgede üretilen bu canlılar, hijyenik laboratuvar ortamlarında yetiştirilerek bilimsel verilerin doğruluğuna doğrudan katkı sunuyor.

ÜNİVERSİTELERİN YENİ ARGE MERKEZİ: BÖCEK GASTRONOMİSİ

Son dönemde 30’u aşkın üniversiteyle iş birliği yapan çiftlik, dondurarak kurutma (Dry Freezer) teknolojisiyle ürünlerini eksi 35 derecede işleyerek akademik çalışmalara hazır hale getiriyor. Gastronomi bölümlerinden veteriner fakültelerine kadar pek çok alanda deneyler yapılırken, özellikle Konya Selçuk Üniversitesi tarafından geliştirilen çekirge katkılı köpek maması gibi yenilikçi projeler sektörün geleceğini şekillendiriyor. Kozmetikten gıdaya kadar pek çok farklı disiplinde ham madde olarak kullanılan böcekler, Türkiye'nin bilimsel rekabet gücünü de artırıyor.

AVRUPA ISRARLA İSTİYOR, MEVZUAT BEKLENİYOR

Türkiye’nin tüm ihtiyacını tek başına karşılayabilecek tonajda üretim kapasitesine sahip olan tesis, bugünlerde iç piyasaya ürün yetiştirmeye çalışırken bir yandan da kapısını çalan Avrupalı ithalatçıların taleplerini değerlendiriyor. Dünya pazarında rekabet edebilecek kalite ve standartlara sahip olduklarını belirten Selami Gökgöl, mevzuattaki engellerin aşılması durumunda Antalya’dan tüm dünyaya böcek unu ve canlı yem ihracatı yapılabileceğinin altını çiziyor. "Böcek unu" formuna getirilen ürünler, Avrupa mutfağından sanayisine kadar pek çok alanda merakla bekleniyor.