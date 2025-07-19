ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), salmonella tespiti üzerine, Türk üretici Emek Gıda'nın “Kadayıflı Fıstıklı Kakao Kreması” ürününe ilişkin geri çağırma seviyesini en yüksek düzey olan Sınıf I kategorisine yükseltti. Newsweek'in aktardığına göre, bu sınıflandırma ürünün ciddi sağlık sorunlarına veya ölüme neden olabilecek risk taşıdığı anlamına geliyor.

3 NUMUNEDE SALMONELLA TESPİT EDİLDİ

Emek Gıda, Newsweek’e gönderdiği açıklamada, ürünlerin ABD'deki ithalatçıya ait depolarda saklandığı sırada yapılan rutin testlerde 24 paket üründen 3'ünde salmonella pozitif çıktığını duyurdu. Bu test sonucunun ardından ürünlerin dağıtımı durduruldu.

Şirket açıklamasında, “Tespit edilen sınırlı pozitif örnekler, sorunun yalnızca üretimden değil, aynı zamanda tedarik zincirindeki lojistik ve depolama süreçlerinden de kaynaklanabileceğini gösteriyor. Bu nedenle tüm aşamalar kapsamlı şekilde inceleniyor” ifadelerine yer verildi.

KESİNLİKLE TÜKETMEYİN UYARISI YAPILDI

FDA, tüketicilere geri çağırma kapsamında yer alan ürünleri kesinlikle tüketmemeleri, ürünü satın aldıkları noktaya iade etmeleri ya da güvenli şekilde imha etmeleri çağrısında bulundu.

POPÜLERLİĞİNİ SOSYAL MEDYAYA BORÇLU

Dubai'deki Fix Dessert Chocolatier tarafından orijinal olarak geliştirilen fıstık ve kadayıf dolgulu çikolata barları, 2024 yılında TikTok’ta viral olunca kısa sürede uluslararası ilgi gördü. Bu ilgiyle birlikte Emek Gıda gibi birçok üretici, kendi versiyonlarını piyasaya sürdü. Şu an geri çağırma süreci, yalnızca Emek Gıda’nın ABD pazarı için ürettiği partiyi kapsıyor.

HANGİ ÜRÜNLER ETKİLENİYOR?

FDA'nın açıklamasına göre, 11 Haziran – 9 Temmuz tarihleri arasında ABD genelinde 32 eyaletteki World Market mağazalarında satılan ürünler geri çağırılıyor. Etkilenen ürünler, kapağının üst kısmında 250401 parti kodunu taşıyor ve son tüketim tarihi 1 Nisan 2027 olarak belirtiliyor.

Şimdiye kadar ürüne bağlı herhangi bir hastalık vakasına rastlanmadı.

SALMONELLA RİSKİ KİMLERİ TEHDİT EDİYOR?

FDA, özellikle küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler için salmonella enfeksiyonunun ciddi hatta ölümcül sonuçlara yol açabileceğini vurguladı. Sağlıklı bireylerde ise yüksek ateş, ishal, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Bazı durumlarda bakteri, kan dolaşımına girerek arter iltihabı, endokardit gibi hayati komplikasyonlara da yol açabiliyor.