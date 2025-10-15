Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 1 Ekim 2024-30 Eylül 2025 dönemini kapsayan raporunu açıkladı.

Bu dönemde yurt genelinde metrekareye 422,5 kilogram yağış düştü. Bu değer, uzun yıllar ortalamasının yüzde 26, geçen yıl aynı döneminin yüzde 29 altında kaldı.

Böylece Türkiye genelinde 12 aylık yağış verileri, son 52 yılın en düşük seviyesine indi.

KURAKLIK KAPIDA

Verilere göre yağışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla en çok yüzde 53'le Güneydoğu ve yüzde 42'yle Doğu Anadolu bölgelerinde azaldı.

Marmara ve İç Anadolu'da yağışlar yüzde 34 oranında geriledi.

İl geneline bakıldığında en fazla yağışı metrekareye 1812,1 kilogramla Rize aldı. Normale göre en fazla artışsa yüzde 30’la Giresun'da kaydedildi.

En az yağış Şanlıurfa'da görülürken kuraklığın en çok etkisini gösterdiği yer yüzde 66 azalmayla Hatay'da ölçüldü.

SON 55 YILIN EN SICAK 11'İNCİ EYLÜL AYI

Türkiye geneli eylül ayı yağışı, normalin yüzde 14 ve geçen yıl eylül ayı yağışının yüzde 37 altında kaldı.

Geçen ay son 55 yılın en sıcak 11’inci eylül ayı olarak kayda geçmişti.

Temmuz, ağustos ve eylül aylarını içeren üç aylık kuraklık değerlendirme raporuna göre de Marmara, Karadeniz, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde değişik seviyelerde meteorolojik kuraklık görüldü.