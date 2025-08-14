TÜİK’in son açıklamasına göre, yalnız yaşayanların en fazla olduğu ilk 10 ilde toplamda 2,5 milyondan fazla kişi tek başına hayatını sürdürüyor. Listenin zirvesinde, nüfus yoğunluğu yüksek büyükşehirler yer aldı.

ZİRVE ŞEHİR ŞAŞIRTMADI

Türkiye’de yalnız yaşayanların en fazla olduğu iller şöyle sıralandı:

10-Kocaeli – 106.912 kişi

9-Konya – 118.166 kişi

8-Balıkesir – 119.432 kişi

7-Mersin – 119.750 kişi

6-Adana – 123.940 kişi

5-Bursa – 184.559 kişi

4-Antalya – 197.923 kişi

3-İzmir – 363.110 kişi

2-Ankara – 384.201 kişi

1-İstanbul – 943.363 kişi

Verilere göre, sadece İstanbul’da tek başına yaşayanların sayısı 943 bini aşarak birçok ilin toplam nüfusunu geride bıraktı. Ankara ve İzmir de yüksek sayılarla listenin üst sıralarında yer aldı.