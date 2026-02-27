Ekonomik refahı, sosyal ve kültürel birikimi ve coğrafi konumları başta olmak üzere birçok farklı kriter üzerinden Türkiye'deki şehirleri değerlendiren Forbes Dergisi, Türkiye'de yaşamak için en iyi şehirler listesini paylaştı.



Listenin ilk üç sırasında İstanbul, Ankara ve İzmir olurken, yaşanabilirlik endeksi en düşük tutulan 10 şehir sosyal medyada tartışmalara neden oldu.



Bu illerde yaşayan vatandaşlar, şehirlerindeki yaşamın gösterilenden daha iyi olduğunu savunurken, hazırlanılan listenin objektif kriterlere göre değerlendirilmediği eleştirisinde bulundu.

İşte Forbes Dergisi'ne göre Türkiye'de yaşamak için en kötü iller sıralaması...



10 - Van



Genel Endeks Puanı: 35,51



9 - Yozgat



Genel Endeks Puanı: 34,28



8 - Ardahan



Genel Endeks Puanı: 33,96



7 - Iğdır



Genel Endeks Puanı: 33,86



6 - Ağrı



Genel Endeks Puanı: 32,44

5 - Bitlis



Genel Endeks Puanı: 31,85



4 - Siirt



Genel Endeks Puanı: 31,57



3 - Hakkari



Genel Endeks Puanı: 30,94



2 - Şırnak



Genel Endeks Puanı: 30,45



1 - Muş



Genel Endeks Puanı: 29,71







