Ekonomik refahı, sosyal ve kültürel birikimi ve coğrafi konumları başta olmak üzere birçok farklı kriter üzerinden Türkiye'deki şehirleri değerlendiren Forbes Dergisi, Türkiye'de yaşamak için en iyi şehirler listesini paylaştı.
Listenin ilk üç sırasında İstanbul, Ankara ve İzmir olurken, yaşanabilirlik endeksi en düşük tutulan 10 şehir sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
Bu illerde yaşayan vatandaşlar, şehirlerindeki yaşamın gösterilenden daha iyi olduğunu savunurken, hazırlanılan listenin objektif kriterlere göre değerlendirilmediği eleştirisinde bulundu.
İşte Forbes Dergisi'ne göre Türkiye'de yaşamak için en kötü iller sıralaması...
10 - Van
Genel Endeks Puanı: 35,51
9 - Yozgat
Genel Endeks Puanı: 34,28
8 - Ardahan
Genel Endeks Puanı: 33,96
7 - Iğdır
Genel Endeks Puanı: 33,86
6 - Ağrı
Genel Endeks Puanı: 32,44
5 - Bitlis
Genel Endeks Puanı: 31,85
4 - Siirt
Genel Endeks Puanı: 31,57
3 - Hakkari
Genel Endeks Puanı: 30,94
2 - Şırnak
Genel Endeks Puanı: 30,45
1 - Muş
Genel Endeks Puanı: 29,71