Eğitimden sağlığa, ulaşımdan yatırım potansiyeline kadar devasa bir veri setiyle hazırlanan yaşanabilirlik endeksi, Türkiye’deki bölgesel gelişmişlik farklarını bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Araştırma kapsamında sosyal imkânlar, kamu hizmetlerine erişim ve yaşam maliyeti gibi kritik parametreler analiz edilirken, listenin alt sıralarında Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin yoğunlukta olması dikkat çekti.

ZİRVEDE MUŞ VAR

Listenin en başında yer alan Muş, ekonomik gelişmişlik ve istihdam olanakları bakımından sınıfta kaldı. Şehirde sanayi faaliyetlerinin yetersizliği ve genç nüfus için iş alanlarının yaratılamaması, Muş’u listenin en alt sırasına yerleştirdi. Muş’u sırasıyla Şırnak ve Hakkari takip ederken; coğrafi zorluklar, ulaşım kısıtlılığı ve eğitim altyapısındaki eksiklikler bu illerin kaderini belirleyen temel faktörler oldu.

VAN VE YOZGAT DA LİSTEDE

Doğu Anadolu’nun en büyük merkezlerinden biri olan Van, nüfus yoğunluğuna rağmen gelir düzeyi ve altyapı yetersizliği nedeniyle listenin 10. sırasında yer aldı. İç Anadolu’dan listeye giren Yozgat ise ekonomik hareketliliğin yavaşlığıyla dikkat çekti. Forbes verilerine göre Türkiye’de yaşamak için en kötü 10 il şu şekilde sıralandı:

Muş Şırnak Hakkari Siirt Bitlis Ağrı Iğdır Ardahan Yozgat Van

SADECE EKONOMİ DEĞİL SOSYAL YAŞAM DA ÖLÇÜLDÜ

Forbes bu sıralamayı yaparken sadece kişi başına düşen gelire bakmadı; 94 farklı ölçütle şehirlerin röntgenini çekti. Güvenlikten girişimcilik potansiyeline, okulların kalitesinden kültürel imkânlara kadar her detay puanlamaya dahil edildi. Uzmanlar, bu tür listelerin şehirlerin eksiklerini görmesi açısından önemli bir yol haritası sunduğunu ve kalkınma politikalarında rehber olması gerektiğini vurguluyor.