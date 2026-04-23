Türkiye genelindeki taksi taşımacılığında şeffaflığı artıracak yeni bir dönem başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı teknik kılavuz uyarınca, taksimetrelerle entegre çalışan "Taksi Mali Cihazları" artık her araçta zorunlu olacak. Bu düzenleme, hem vergi denetimini sıkılaştırmayı hem de yolcu mağduriyetlerini önlemeyi hedefliyor.

HER YOLCULUK SONUNDA OTOMATİK FİŞ VERİLECEK

Yeni sistemle birlikte yolculuk tamamlandığında cihazlar otomatik olarak fiş kesecek. Düzenlenen fişler %20 KDV içerecek ve veriler eş zamanlı olarak dijital ortamda bakanlığa iletilecek. Böylece "fiş verilmemesi" veya kayıt dışı kazanç gibi sorunların önüne geçilecek.

SON TARİH 1 EYLÜL 2026

Mevcut taksi işletmecilerinin bakanlık onaylı cihazları temin ederek kullanıma alması için son tarih 1 Eylül 2026 olarak belirlendi. Yeni faaliyete başlayacak olanlar veya taksimetresini yenileyenler ise en geç 30 gün içinde bu sisteme geçiş yapmak zorunda kalacak.

KARTLA ÖDEME ZORUNLULUĞU DA GELİYOR

Sistem sadece fiş kesmekle kalmayacak, aynı zamanda ödeme kolaylığı da sunacak. Taksiciler, cihazı aktif ettikten sonra 15 gün içinde bankalarla anlaşarak kartla ödeme altyapısını kurmakla yükümlü olacak. Ayrıca GPS entegrasyonu ve elektronik mühür gibi yüksek güvenlik standartları da cihazlarda standart hale getirilecek.