ABD'nin Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine eklemesinin ardından mali kriz yaşayan Lukoil, geçtiğimiz ay yayınladığı duyuru ile uluslararası operasyonlarını satışa çıkarttığını açıklamıştı.

İsviçre merkezli bir şirket ile yapılan anlaşmanın son anda iptal edilmesinin ardından yaşadığı ekonomik sıkıntılar devam eden Lukoil'e bir kötü haber de Bulgaristan'dan geldi.



30 SANİYEDE ŞİRKETE EL KONULDU



Bulgaristan'da iktidarın enerji piyasasına yönelik düzenlediği olağanüstü toplantı saniyeler içerisinde tamamlandı. Yapılan açıklamada, Rus petrol devi Lukoil'in Bulgaristan'daki depolama tesisleri, akaryakıt istasyonları ve üretim merkezlerine el konulduğu belirtildi.

TÜRKİYE'DE DE 600'ÜN ÜZERİNDE İSTASYONU VAR



Türkiye pazarına 2008 yılında dahil olan ve 500 milyon doların üzerinde bir bedelle Akpet'i bünyesine katan Lukoil'in halihazırda ülke genelinde işletmekte olduğu 600'ün üzerinde akaryakıt istasyonu bulunuyor.