Çocukların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan ürünlere karşı denetimlerini sürdüren Ticaret Bakanlığı, yeni bir toplatma kararı açıkladı.

ebebek Mağazacılık A.Ş. tarafından satılan “Hello Baby” markalı köpek peluş oyuncak, yapılan testlerde güvenlik kriterlerini karşılamadığı için güvensiz ürün listesine alındı.

BOĞULMA RİSKİ TESPİT EDİLDİ

Bakanlık tarafından Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde yayımlanan rapora göre, söz konusu oyuncak küçük parçalar içeriyor ve bu parçaların 3 yaş altı çocuklarda boğulma tehlikesi oluşturduğu tespit edildi.

TS EN 71-1 mekanik ve fiziksel özellikler testinde başarısız olan ürün, “ağız ve burunun dışarıdan solunum yolunu tıkaması” riski nedeniyle güvensiz ilan edildi.

PİYASADAN TOPLATILIYOR

Alınan karar kapsamında ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve mevcut ürünlerin toplatılmasına karar verildi.