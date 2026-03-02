Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamayla "Türkiye'deki Amerikan askeri üssü vuruldu" iddiaları tamamen yalanlandı. Ayrıca açıklamada "Türkiye'de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

DMM'nin açıklamasısını tamamı ise şu şekilde:

“Türkiye’de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin hava, kara ve deniz sahası ile askeri tesisleri tamamen kendi egemenliği ve kontrolü altındadır. Ülkemize yönelik herhangi bir saldırı söz konusu olmadığı gibi Türkiye’yi bölgesel çatışmaların tarafıymış gibi göstermeye yönelik paylaşımlar açık bir dezenformasyon girişimidir.”

"TARAF DEĞİLİZ"

DMM yaptığı diğer bir açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti, tarafı olmadığı herhangi bir çatışma veya savaşta; taraflar lehine olacak şekilde hava sahası dâhil olmak üzere hava, kara ve deniz unsurlarının hiçbirini operasyonel amaçlarla kullandırmaz. Bu husus, ülkemizin temel dış politika ve güvenlik prensipleri arasında yer almaktadır." ifadeleri kullanıldı.