Asgari ücrete yapılacak zam vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kişi ve kurumlarda yeni zamla ilgili tahminlerini güncellemeye devam etti.

ABD'nin dev bankası JPMorgan Türkiye'ye dair dikkat çeken bir açıklama yaptı. Banka enflasyon ve faiz tahminlerinin yanı sıra asgari ücrete ilişkin de değerlendirmede bulundu.

İşte JPMorgan ekonomisti Fatih Akçelik imzalı değerlendirmeden öne çıkanlar:

ASGARİ ÜCRETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Asgari ücretle ilgili görüşme trafiğine dikkat çeken raporda "2026 sonu için öngördüğümüz %23’lük enflasyon tahmininde yukarı yönlü riskler görüyoruz; bunun başlıca nedeni, 2025’te beklenenden yüksek gerçekleşen TÜFE’nin 2025 yılı ücret müzakerelerini etkileyebilecek olmasıdır” denildi.

TÜİK’in ekim ayı için açıkladığı aylık yüzde 2,6’lık enflasyon oranı, Bloomberg’in yüzde 2,8 ve JPMorgan’ın yüzde 2,7 düzeyindeki tahminlerinin bir miktar altında gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış aylık enflasyon ise, eylüldeki yüzde 2,7 seviyesinden ekim ayında yüzde 2,2’ye geriledi.

Ekim enflasyonunun beklentilerin altında kalmasında, gıda fiyatlarındaki artışın yüzde 4’lük tahmin yerine yüzde 3,4 düzeyinde gerçekleşmesinin etkili olduğu belirtildi. Ayrıca, giyim grubunda kaydedilen yüzde 12,7’lik sert fiyat artışı da dikkat çekti.

2025 VE 2026 TAHMİNLERİNİ PAYLAŞTILAR

Notta, enflasyon tahminlerinin 2025 yılı sonunda yüzde 32, 2026 yılı sonunda ise yüzde 23 seviyesinde olmasının öngörüldüğü ifade edildi. Ayrıca, kasım ayı için aylık enflasyonun yüzde 1,6 civarında gerçekleşmesinin beklendiği ve bu tahminlerde yukarı yönlü risklerin bulunduğuna dikkat çekildi.

Ekonomi yönetimi asgari ücrete gerçekleşecek enflasyon baz alarak zam yaparsa bu oran yüzde 23 olacak. Hali hazırda 22 bin 104 lira olan asgari ücret yüzde 23'lük zamla 27 bin 188 lira 59 kuruş olacak.

GÖZLER ARALIKTAKİ FAİZ TOPLANTISINDA

11 Aralık’ta yapılacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinin 100 baz puan düşürülerek yüzde 38,5’e indirilmesi beklentilerini sürdürdüklerini belirtti. Ayrıca, 2026 yılı boyunca her toplantıda 100 baz puanlık kademeli indirimlerle faizin yüzde 30,5 seviyesine gerilemesini öngördükleri dile getirildi.