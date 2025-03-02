Türkiye, sahip olduğu zengin ekosistem ve biyolojik çeşitlilikle birçok nadir hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. Ancak, iklim değişikliği, habitat kaybı, kaçak avcılık ve insan faaliyetleri nedeniyle birçok tür yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde yer alan pek çok hayvan, Türkiye’de kritik seviyede risk altında bulunuyor. Uzmanlar, bu türlerin korunması için acil önlemler alınması gerektiğini vurguluyor.

Türkiye’de koruma altında bulunan ve nesli tehlike altında olan bazı önemli türler şöyle:

1. Anadolu Parsı (Panthera pardus tulliana)

Uzun yıllar neslinin tükendiği düşünülen Anadolu parsı, nadir görülen büyük kedilerden biri. Son yıllarda yapılan çalışmalarla bazı bölgelerde varlığı tespit edilse de, habitat kaybı ve avcılık nedeniyle büyük tehdit altında bulunuyor.

2. Akdeniz Foku (Monachus monachus)

Dünyada sayıları 700 civarında kalan Akdeniz foklarının önemli bir kısmı Türkiye kıyılarında yaşıyor. Ancak deniz kirliliği, kıyı yapılaşması ve insan etkisi nedeniyle yaşam alanları giderek daralıyor.

3. Küçük Akbaba (Neophron percnopterus)

Akbaba türleri içinde en küçük boyutlara sahip olan bu tür, Türkiye'deki yırtıcı kuş popülasyonu açısından büyük önem taşıyor. Tarım ilaçları, gıda kıtlığı ve habitat tahribatı nedeniyle nesli giderek azalıyor.

4. Ceylan (Gazella subgutturosa)

Türkiye'de özellikle Şanlıurfa ve Hatay çevresinde görülen ceylanlar, aşırı avlanma ve doğal yaşam alanlarının tarım alanlarına dönüştürülmesi nedeniyle risk altında bulunuyor.

5. Kelaynak (Geronticus eremita)

Bir zamanlar Türkiye’nin birçok bölgesinde yaşayan kelaynaklar, günümüzde sadece Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bulunan koruma alanlarında görülebiliyor. Küresel ısınma, çevresel faktörler ve göç rotalarındaki değişimler, bu kuşları büyük ölçüde tehdit ediyor.

6. Kara Akbaba (Aegypius monachus)

Türkiye'deki en büyük yırtıcı kuşlardan biri olan kara akbaba, ormanlık alanların tahribatı ve avlanma nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya.

7. Dağ Horozu (Tetrao mlokosiewiczi)

Doğu Karadeniz’in yüksek rakımlı bölgelerinde yaşayan bu nadir kuş türü, ormansızlaşma ve yasa dışı avlanma nedeniyle nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya.

Uzmanlar Uyarıyor: Önlem Alınmazsa Türler Yok Olabilir

Uzmanlara göre, Türkiye’de birçok tür, insan faaliyetleri nedeniyle ciddi bir şekilde tehdit altında. Habitat kaybı, kaçak avcılık, iklim değişikliği ve tarım alanlarının genişlemesi gibi faktörler, bu hayvanların neslini hızla tüketiyor.