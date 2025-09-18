Türkiye’de artan girdi maliyetleri ve ekonomik dalgalanmalar, otobüs firmalarını zor durumda bırakmaya devam ediyor. Son olarak, Konya merkezli Lüks Karakuş Turizm resmen iflas etti.

MAHKEME KARARIYLA İFLAS İLAN EDİLDİ

Şirketin mali sorunları nedeniyle açılan dava, resmi iflas kararıyla sonuçlandı. Ereğli (Konya) İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilana göre, Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararıyla Lüks Karakuş Turizm’in 10 Eylül 2025 saat 14.38 itibarıyla iflasına hükmedildi. Karar, İcra ve İflas Kanunu’nun 166. maddesi gereğince ilanen duyuruldu.

Motorin fiyatlarına gelen peş peşe zamlar ve yükselen girdi maliyetleri, otobüs firmalarını ayakta duramaz hale getirdi. Sektör temsilcileri, bilet fiyatlarına yapılan zamların dahi maliyetleri karşılamaya yetmediğini ve birçok firmanın iflas tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile getiriyor.