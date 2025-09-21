Türkiye’de artan üretim maliyetleri birçok üreticinin fabrikalarını Mısır’a taşımasına sebep olmuştu. Artan hayat pahalılığı ise turistleri de Mısır’a kaçırdı. Türkiye’nin en büyük turist pazarı Rusya’da kış tatili için Türkiye’nin adı bile anılmıyor.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkan Yardımcısı Taras Kobiçanov, 2025-26 kış sezonunda en çok tercih edilen yurt dışı destinasyonları açıkladı. İlk sırada Mısır yer aldı, Çin ise büyük beklentilere rağmen beşinci sırada kaldı.

Listenin ikinci sırasına Tayland yerleşti.Onu Vietnam, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin izledi. Türkiye ilk 5’e giremedi. Kobiçanov, “Mısır bu kışın lideri olacak” dedi.