Gurbetçilere ceza davaları açılıyor, alınmış olan tüm yardımlar kesiliyor ve paralar cezasıyla geri alınıyor. Ankara’nın, gurbetçiyi düşünmeden yaptığı işin faturası ağır.

VERGİ KAÇIRMA SUÇLAMASI

Türkiye’nin Mayıs 2021’de uygulamaya koyduğu ‘Finansal Hesap Bilgilerinin Paylaşımı’ anlaşması, yurt dışındaki Türkleri derinden sarstı. Yurt dışındaki Türklerin, Türkiye’deki mal varlıklarını gören Avrupalı ülkeler, Türklere bugüne kadar aldıkları yardımların geri ödenmesi için cezalar kesmeye başladı. Vergi kaçırmadan dolayı suç duyuruları yapılıyor, aldığı yardımlar kesiliyor ve iadeleri talep ediliyor.

Türkiye’deki bankada 1.000 dolardan fazla parası, kira, ortaklık vb. gelirleri varsa, o kişi yaşadığı ülkeye bildirmek zorunda. Kişi bunu bildirmemişse, Türkiye’nin bilgileri otomatik olarak yurt dışı ile paylaşmasıyla bunlar görülüyor ve geriye doğru en az 5 yıl vergisi talep ediliyor. Son 10 yıla kadarki Türkiye gelirleri soruluyor. Cezalı olarak onlara vergi tahakkuk ettiriliyor ve ayrıca vergi kaçırmaktan dolayı suç duyurusunda bulunuluyor.

Cezalar herkesi kapsıyor

Türkiye’de bankada parası ve malvarlığı olanların alacağı cezalar statü ayırmıyor. Ceza alan kişi uzun süreli oturma izni sahibi, kısa süreli oturma izni sahibi ya da Alman vatandaşlığı sahibi de olsa cezadan kaçamıyor. Hatta iltica etmiş olanların iltica kabulleri iptal olabiliyor.