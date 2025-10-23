En İyi Turizm Köyleri 2025 listesine Türkiye'den de 4 köy girdi. Bu köyler sırayla şunlar:

Akyaka-Muğla

Barbaros-İzmir

Anıtlı-Mardin

Kale Üçağız-Antalya

Bu köyler arasında en dikkat çekeni ise Barbaros Mahallesi oldu. BM listesine girmesiyle beraber turizm potansiyelinin de arttığı Barbaros Mahallesi, korkuluklarıyla biliniyor.

İzmir'in Urla ilçesinde yer alan Barbaros Mahallesi, 2012 yılında Büyükşehir Yasası ile köy iken mahalleye dönüşmüştü. Fakat köy kültürü ve üretim geleneklerini de devam ettirdiler. Köydeki en ilginç detay ise her yıl 'Oyuk Festivali' renkli bostan korkulukları sergileniyor. Festivale yerli- yabancı turistler de ilgi gösteriyor. Ayrıca mahallede tiyatro ekibi ve koro gibi gösteriler de yapılıyor.

TURİZM TARİHİ 1970'Lİ YILLARA DAYANIYOR

Sanat yönünden dikkat çeken bu köy, BM Dünya Turizm Örgütü tarafında 5. kez düzenlenen ödüle layık görüldü. Barbaros Mahallesi'nin bu unvanı bölge turizmi açısından da oldukça değerli.

Aslında köyün turizmle tanışması 1970'li yıllara kadar dayanıyor. Barbaros Mahallesi Muhtarı Barbaros Ersan, köyün tarihine dair şunları söyledi:

"1970'li yılların ortalarından 1998'e kadar Türk geceleri düzenlenirdi. Bir turizm firması, köye turist getirirdi. Her perşembe köyde etkinlik olurdu. Otellerde 'her şey dahil' sistem başlayınca turist geleneği bitti. Köyümüze yine de gelen giden oluyordu. Birçok dizi, klip ve reklam çekimi yapıldı. İlk film 1986'da Hülya Avşar, Menderes Samancılar ve Aytaç Arman'ın oynadığı 'Uzun Bir Gece' filmiydi."

HER ŞEY OYUK FESTİVALİ'YLE BAŞLADI

Mahallenin canlanması ise 2016 yılında başladı. En önemli dönüm noktası ise Oyuk Festivali oldu. Bostan korkuluğuna bölge halkının oyuk dediğini belirten Ersan, "Demet Küçükkayalar öncülüğünde köyden sekiz kişiyle oturup Oyuk Festivali'ni yapmaya karar verdik. Bizim festivalimizin farkı, Türkiye'deki tek tematik festival olması. Her sene bir tema belirliyoruz. Geçen sene şalvardı, ondan önce kadın oyukların başındaki boru yani başörtüsüydü. Resmi prosedürleri, isim tescil haklarını gibi işleri hallettik. Atölyeler kurduk, çevre düzenlemesi yaptık. İlk festivalimize 6 bin kişiyi getirmeyi başardık."dedi.