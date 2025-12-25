Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, ilk kez 2024 yılında devreye soktuğu uygulama ile bir takvim yılı boyunca sinyal vermeyen akıllı telefonların IMEI numaralarının iptal edileceğini duyurmuştu.

Uygulama kapsamında 2025 yılı içerisinde hiç açılmayan ve sinyal göndermediği anlaşılan akıllı telefonlara ait IMEI numaraları, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla askıya alınacak. Söz konusu düzenleme nedeniyle 'yedek telefon' olarak kullanılan ve uzun süredir çekmecelerde bekletilen yaklaşık 3 milyon cihaz, 1 Ocak 2026 itibarıyla kullanılamaz hale gelecek.



AÇ-KAPA YAPMAK ŞART



Uzmanlar, kısıtlamadan etkilenecek akıllı cihaz sahipleri için, atıl durumda olan telefonların yılda bir kez açılması gerektiğini ve cihazların en az 5 dakika boyunca açık tutulmasının şart olduğunu hatırlatıyor.

Kısıtlamadan etkilenen akıllı cihazların yeniden kullanıma sunulması için e-Devlet üzerinden başvuru yapmak şart olacak. Cihaz sahiplerinin ilgili telefona yönelik bilgileri başvuru aşamasında yetkililerle paylaşması beklenirken, devreye alınan uygulama ile akıllı telefonların yasa dışı faaliyetlerde kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor.