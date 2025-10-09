Türkiye'de yaşayan Rus vatandaşları, Türkiye'de yaşadıkları sorunları tek tek paylaştı. 12 yıldır Türkiye'de yaşayan Rus vatandaşı Mariya Levin, Türkiye'de yaşadığı sorunları sıraladı.

Levin, Türkiye'nin 'yabancılara bir şey borçlu olmadığını' söyledi, ancak Türkiye'nin yabancılar için zorlaştığını da eklemeden edemedi.

Oturum izni almanın zorlaşması, ruble geliriyle artan yaşam maliyetleri ve kültürel farklılıkların yarattığı uyum sorunlarını Rusların Türkiye'de çektiği en büyük sorunlar oldu.

Peki, Rusların Türkiye'de yaşadığı sorunlar arasında neler geliyor? İşte listesi.

1) OTURMA İZNİNİN REDDEDİLMESİ

Türk vatandaşlarının bir kısmı Avrupa'da oturma izni almak için mücadele ederken, Ruslar da Türkiye'de oturma izni almak için yoğun bir mücadeleye girdi.

Livna'ya göre Rusların Türkiye'de oturum izni alması bir hayli zorlaştı. Livna, "Noter tasdikli kira sözleşmesi ve banka belgeleri olanların bile başvuruları, ilçelerin 'yabancılarla dolu' olduğu gerekçesiyle reddedilebiliyor" diye yazdı.

2) RUSYA'NIN ENFLASYONU, TÜRKİYE'DEN BİLE KÖTÜ

Ruble ile para kazanan Rus vatandaşları, maaşlarını TL'ye çevirince elinde avcunda hiçbir şey kalmadığını fark ediyorlar. Şu anda 1 TL, 1,94 Ruble'ye tekabül ediyor. Yani Ruble ile para kazanan Rusların maaşı aniden ikiye bölünüyor.

Türkiye'ye gelen Rus turistler, birçok Türk'ü şaşırtarak Türkiye'yi 'çok pahalı' buluyor. Gerçi bunun bir sebebi de Antalya plajlarında alınan lahmacunlar da olabilir.

3) TÜRKLER, RUSLARA GÖRE ÇOK KİBAR KALDI

Listede, belkide de en garip şikayetlerden biri de Türklerin Ruslara göre kibar kalması. Ruslar, "Türkiye’de yüksek sesle tartışmak, çocuklara bağırmak veya kalabalık içinde kaba davranmanın" kabul görmemesinden de şikayet ediyor.

Böyle bir durumda 'polisin kapıya dayandığını' söyleyen Livna, bu davranışların Rusya'da kalması gerektiğini belirtiyor.

4) RUSLARIN ZAYIF NOKTASI, ALKOL SATIŞI

'Turistik bölgeler dışında' alkol satışının da kısıtlanması Ruslar için büyük bir şikayet konusu oldu.

Rus kültürünün olmazsa olmazı alkol tüketiminin Türkiye'de daha az ve kontrol altında olması Rusları üzdü. Dahası, Livna'ya göre "özellikle kadınların sarhoş davranması" Türkiye'de hiç hoş karşılanmıyor.

5) KADINLARA BAKIŞ ÇOK FARKLI

Kadınların yaşadıkları üzerinde özellikle duran Livna, Rus kadınlarının kıyafetlerinin "çok dikkat çekebildiğini" de ekliyor.

Bu durumun 'turistik bölgelerde yanlış anlaşılmalar' yaratabildiğini de ekliyor.

6) İŞ TEMPOSU, KURALLAR YIPRATIYOR

Ruslar, sadece tatil yerleri değil iş hayatından da şikayetçi. Ruslara göre çok yoğun bir tempoda çalışan Türklere uyum sağlamak Ruslar için bir hayli zor oluyor.

Bunun yanında 'Türkiye'de herşeyin kuralı olması' Ruslar için kısıtlayıcı geliyor. Ruslar, restoran bahçesine bile izinsiz gerilemediğinden, herşeyin "çok düzenli" olduğundan şikayetçi.

7) SON VE ASIL SORUN, YANLIZLIK

Rusların en çok şikayet ettiği şey ise yanlızlık. Türkiye'deki Rusların kapalı gruplar halinde yaşadığını ve bu grupların içine dahil olmanın zor olduğunu belirten yeni göçmenler, Türkiye'de büyük yanlızlık çekiyor.

Türklerin misafirperver olduğunu vurgulayan Livna, yine de Türkiye'de arkadaş edinmenin de o kadar kolay olmadığını da ekliyor.