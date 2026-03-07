Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin “yabancı kontrollü girişim istatistikleri”ni yayımladı. Verilere göre, 2023 yılında 10 bin 673 olan yabancı kontrollü girişim sayısı bir yılda artış gösterdi. Aynı dönemde toplam cironun payı ise yüzde 12,9’dan yüzde 12,6’ya geriledi.

ÇALIŞAN SAYISINDA DÜŞÜŞ

Yabancı kontrollü girişimlerde istihdam edilen çalışanların toplam çalışanlar içindeki oranı da açıklandı. 2023 yılında yüzde 5,2 olan oran, 2024’te hafif bir düşüşle yüzde 5,1 olarak kaydedildi.

CİRODA EN YÜKSEK PAY TÜTÜNDE

Sektörel bazda incelendiğinde, 2024 yılında yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının en yüksek olduğu alan tütün ürünleri imalatı oldu. Bu alandaki pay yüzde 94,6 olarak hesaplandı. İkinci sırada ise motorlu kara taşıtları, treyler ve yarı treyler imalatı yer aldı; bu sektörün ciro payı yüzde 40,6 seviyesinde gerçekleşti.

ALMANYA İLK SIRADA

Yabancı kontrollü girişimlerin ülkeler bazındaki dağılımında Almanya öne çıktı. Toplam 11 bin 86 girişimin 1.309’u Almanya kontrolünde bulunuyor. Bu girişimlerin toplam yabancı kontrollü ciro içindeki payı yüzde 13,1 olarak ölçüldü.

ABD kontrolündeki 1.010 girişim yüzde 12,3’lük payla ikinci sırada yer alırken,

Birleşik Krallık’taki 737 girişim yüzde 8,3’lük pay ile üçüncü sırada yer aldı.

TÜİK, yabancı kontrollü girişim istatistiklerinin, Türkiye’de faaliyet gösteren ancak doğrudan veya dolaylı olarak yabancı kontrolünde olan şirketleri kapsadığını belirtti.