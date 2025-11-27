Kısa süreli tatil planlayanlar için Türkiye’ye sadece birkaç saat uzaklıktaki vizesiz ve bütçe dostu destinasyonlar yeniden popüler oldu. Özellikle yoğun iş temposundan kısa süreli kaçış arayanlar, “hızlı tatil” trendiyle birlikte yakın rotalara yöneliyor. Hem uçuş sürelerinin kısa olması hem de vize masrafı ve bürokrasi gerektirmemesi, bu şehirleri cazip seçenekler arasına taşıyor.

Uçuş süreleri 3 saatin altında olan, vize gerektirmeyen ve ekonomik konaklama seçenekleri sunan bu şehirler, hem gezginlerin hem de ilk kez yurt dışına çıkacakların favorisi oldu. İşte birkaç saat içinde ulaşılabilen, cebinizi yormadan keyifli bir tatil yapabileceğiniz o popüler rotalar:

TİFLİS — 2 SAAT (GÜRCİSTAN)

Gürcistan’ın başkenti Tiflis, kimlikle giriş yapılabilen ender destinasyonlardan biri. Renkli sokakları, şifalı hamamları, sokak sanatı, tarihi köprüleri ve uygun fiyatlı restoranlarıyla hem kültür hem de eğlenceyi bir arada sunuyor. Uçuş süresinin kısa oluşu Tiflis’i hafta sonu tatillerinin favorisi haline getiriyor.

BELGRAD — 1 SAAT 40 DAKİKA (SIRBİSTAN)

Sırbistan’ın enerjik başkenti Belgrad, uygun fiyatlı gece hayatı, nehir kıyısındaki atmosferi, tarihi kaleleri ve canlı sosyal yaşamıyla her yıl daha fazla Türk turisti ağırlıyor. Vizesiz gidilebilen şehir, kısa tatillerde “en çok tercih edilen Avrupa rotası” olarak öne çıkıyor.

LEFKOŞA — 1 SAAT 20 DAKİKA (KKTC)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa, sadece kimlikle giriş yapılabilmesi ve sıcak havasıyla cazip bir seçenek. Plajları, tarihi bölgeleri ve uygun yeme–içme fiyatlarıyla Lefkoşa, hızlı bir kaçamak için ideal rota olmaya devam ediyor.