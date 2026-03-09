Bangladeş İçişleri Bakanlığı, yaklaşan 25 Mart Soykırım Anma Günü, 26 Mart Ulusal Gün ve Ramazan Bayramı öncesinde asayiş gündemiyle kritik toplantılar gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Salahuddin Ahmed, etkinlikler süresince en üst düzey güvenlik önlemlerinin uygulanacağını belirtti.

26 Mart’taki Ulusal Gün kutlamalarında ise Bangladeş ordusunun savunma gücü gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Defense Technology of Bangladesh tarafından paylaşılan bilgilere göre, törenlerde Türkiye’den tedarik edilen ROKETSAN üretimi TRG-230 ve TRG-300 KAPLAN füze sistemleri sergilenecek. Kamaz taşıyıcı araçlar üzerine entegre edilen bu sistemler, Bangladeş ordusunun son yıllarda artan topçu kapasitesinin en önemli simgeleri olarak dikkat çekiyor.

2021 YILINDA TESLİM SÜRECİ BAŞLADI

ROKETSAN'ın 2021 yılında başlattığı ve dört kafile halinde planlanan teslimat süreci kapsamında, Bangladeş Kara Kuvvetleri envanterindeki TRG-230 ve TRG-300 sistemlerinin sayısı 18 adedi aştı.

Ocak 2025’te gerçekleşen yeni teslimatlarla gücünü pekiştiren Bangladeş, Temmuz 2025’te başarıyla sonuçlanan test atışlarıyla bu sistemlerin operasyonel kabiliyetini tescillemişti.

TRG-230 VE TRG-300 KAPLAN ÖZELLİKLERİ

Türk savunma sanayiinin devleri arasında yer alan ROKETSAN tarafından geliştirilen TRG-230 ve TRG-300 KAPLAN füze sistemleri, modern savaş alanında Türk mühendisliğinin ulaştığı üstün ateş gücünü temsil ediyor.

230 mm çapındaki TRG-230 füzesi, 20 kilometreden 70 kilometreye kadar uzanan etkili menziliyle her türlü hava ve arazi koşulunda hedefleri tam isabetle imha etme kapasitesine sahip.

120 KİLOMETREYE KADAR ÇIKIYOR

Ailenin daha ağır üyesi olan TRG-300 KAPLAN, 300 mm çapı ve 120 kilometreye kadar ulaşan menziliyle stratejik derinlikteki yüksek öncelikli hedeflere karşı caydırıcı bir güç unsuru olarak öne çıkıyor.

İki farklı konfigürasyonda sunulan KAPLAN füzesi, hedeften sapma payının 10 metrenin altında olmasıyla noktasal vuruş kabiliyetini kanıtlarken, hem yüksek patlayıcı hem de çelik bilyeli harp başlığı seçenekleriyle geniş alanlarda yüksek tahrip gücü oluşturuyor.

Bangladeş ve Azerbaycan gibi ülkelerin envanterine de giren bu milli sistemler, operasyonel kabiliyetlerini başarıyla tescilleyerek Türkiye'nin savunma ihracatındaki gücünü pekiştirmeye devam ediyor.