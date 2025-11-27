ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna barış planıyla ilgili trafik sürüyor. Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff’un Moskova’ya gidip Rus yetkililerle bir araya geleceği açıklandı. Göreve geldiğinden bu yana Kiev’i hiç ziyaret etmeyen Witkoff’un barış planıyla ilgili görüşmeler yapacağı belirtildi.

RUSYA: HENÜZ ERKEN

Moskova ise “Tarafların Ukrayna konusunda anlaşmaya yakınlaştığını söylemek için erken” çıkışında bulundu. Trump’ın barış planı Avrupa liderlerinin de gündemindeydi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, savaş sonrası “güvence gücü” oluşturulabileceğini söyledi. Macron, “Ateşkes imzalandığında İngiltere, Fransa ve Türkiye’den askerler Ukrayna’da konuşlanabilir” dedi.

Macron, yaklaşık 20 ülkenin şimdiden aktif olarak katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirtip bu katkının hava, kara veya deniz unsurlarıyla olabileceğini ifade etti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Rusya’nın dondurulmuş varlıklarını teminat göstererek Ukrayna’ya kredi sağlanmasına ilişkin hazırlık yaptıklarını söyledi.

Ses kayıtları sızdı: Putin Trump’ı övsün

Bloomberg, “barış planı”na yönelik ABD-Rusya görüşmelerinin dökümlerini ele geçirdi. Görüşme, 14 Ekim ile 29 Ekim’de Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov arasında geçiyor. Witkoff, Putin’in Trump ile yapacağı görüşme için “taktik” veriyor. “söz konusu planı Trump’la nasıl görüşmesi gerektiği” anlatıyor. Putin’in, Gazze planı için Trump’ı tebrik etmesini “barış adamı” olduğunu söylemesini istiyor.