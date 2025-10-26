Fransa’da “Türkiye’de siyasi takibe uğruyorum” diyerek sığınma hakkı kazanan bir Türk vatandaşı, mülteci pasaportuyla Türkiye’ye gittiği gerekçesiyle dönüşte havalimanında durduruldu. Fransız makamları, olayın ardından kişinin sığınma statüsünü yeniden incelemeye aldı.

Artı33'de yer alan habere göre, Fransa’da yaşayan 39 yaşındaki Türk vatandaşı, yıllar önce yaptığı iltica başvurusunun kabul edilmesiyle mülteci statüsü elde etti. Kendisine, Cenevre Sözleşmesi kapsamında verilen mülteci pasaportu düzenlendi.

Bu tür pasaportlar, kendi ülkelerinde siyasi takibe uğradığını beyan eden kişilere veriliyor ve vatandaş oldukları ülkeye seyahat etmelerini yasaklıyor.

PASAPORTUNA EL KONULDU

Ancak mülteci statüsündeki kişi, geçtiğimiz hafta Türkiye’ye gidip döndükten sonra Fransa’ya girişte pasaport kontrolü sırasında fark edildi. Görevliler, kişinin mülteci pasaportuyla Türkiye’ye seyahat ettiğini belirleyince belgeye el koydu.

Fransız polisi, yolcunun yanında ayrıca bir Türk pasaportu da buldu. Bu durum, sığınma hakkının koşullarına aykırı olduğu gerekçesiyle incelemeye alındı.

SIĞINMACI HAKKINI KÖTÜYE KULLANDI

Fransız Göç ve İltica Ofisi (OFPRA), kişinin dosyasını yeniden değerlendirmeye aldı. Yetkililer, “Kendi ülkesinde baskı gördüğünü iddia eden bir kişinin o ülkeye gönüllü olarak gitmesi, sığınma hakkının kötüye kullanılması anlamına gelebilir” açıklamasında bulundu.

OFPRA’nın incelemesi sonucunda kişinin mülteci pasaportu koşullarını ihlal ettiği tespit edilirse, sığınma statüsünün iptali ve mülteci haklarının geri alınması gündeme gelebilecek.