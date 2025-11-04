ABD merkezli General Motors, Türkiye operasyonları için Tur Oto ile temsilcilik anlaşması imzaladı. Bu anlaşmayla Tur Oto, General Motors bünyesindeki üç markanın resmi temsilcisi oldu.

SATIŞ SONRASI HİZMETLER TUR OTO'DA

Yapılan açıklamada, “General Motors, Türkiye pazarına tüm marka ve modelleriyle ilk kez resmi bir temsilcilik aracılığıyla güçlü bir şekilde adım atıyor” ifadeleri yer aldı. Açıklamaya göre, satış ve satış sonrası hizmetlerin tamamı Tur Oto tarafından yürütülecek.

Açıklamada ayrıca, “Yedek parça ve garanti kapsamındaki tüm operasyonlar, General Motors’un Avrupa operasyonlarıyla entegre biçimde Tur Oto A.Ş. güvencesiyle oluşturulacak bayilik ağı üzerinden yürütülecektir” denildi.

Tur Oto, 2026 yılından itibaren showroom’lar, satış sonrası hizmet tesisleri ve dijital satış altyapısını devreye alacağını duyurdu.

AVRUPA’YA DA GERİ DÖNDÜ

General Motors, Chevrolet markasını 2015 yılı sonunda Türkiye’nin de dahil olduğu Avrupa pazarından çekmişti. Ardından 2017’de Opel ve Vauxhall markalarını PSA Grubu’na satarak Avrupa’dan tamamen ayrılmıştı.

Şirket, 2024 yılında ise premium markası Cadillac ile Avrupa’ya geri döndü. Markanın elektrikli SUV modeli Lyriq, önce Fransa’da satışa çıktı, ardından diğer Avrupa ülkelerinde piyasaya sürüldü.

GÜMRÜK VERGİSİ DÜZENLEMESİ YENİDEN ŞEKİLLENDİ

22 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlanan karar uyarınca, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilen binek otomobillerin gümrük vergileri yeniden düzenlendi.

Aynı gün yayımlanan bir başka kararla da, ABD’den ithal edilen araçlara 2018’den bu yana uygulanan yüzde 60 oranındaki ek gümrük vergisi kaldırıldı. Ancak Türkiye ile ABD arasında STA bulunmadığı için, bu ülkeden getirilecek araçlar yeni gümrük mevzuatına tabi olacak.

General Motors’un bu gelişmelerin ardından Türkiye pazarına yeniden giriş yapma kararı alması, hem vergi düzenlemeleri hem de Avrupa’daki dönüş stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.