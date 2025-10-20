Her yıl Türkiye’de 60 ila 70 bin ton tavuk ayağı üretimi yapılıyor. Ancak bu ürün, iç pazarda talep görmediği için büyük oranda atıl durumda kalıyor. Çin ve diğer Uzak Doğu ülkelerinde ise tavuk ayağı, yüksek talep gören ve katma değeri yüksek bir gıda ürünü olarak dikkat çekiyor.

Diplomasi Trafiği Hız Kazandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçtiğimiz haftalarda yaptığı Çin ziyareti sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı, kanatlı ürünleri ihracatına ilişkin temasların sürdüğünü belirterek, “Anlaşma aşamasına çok yaklaştık” ifadelerini kullandı.

Bakanlık kaynakları da Türkiye’nin kuş gribi listesinde çıkarılması için sürecin hızla ilerlediğini, bu konuda olumlu bir atmosfer oluştuğunu vurguluyor.

“2-3 Kat Fazla Döviz Getirir”

Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Bedri Girit, tavuk ayağının Türkiye için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, “İç piyasada 800–1000 dolar arasında satılan bu ürünü Çin’e ihraç ettiğimizde 2 bin 200–2 bin 400 dolar seviyelerinde gelir elde edebiliriz. Bu da 200 milyon dolarlık döviz girdisi anlamına gelir” dedi.

Karantina Listesinden Çıkış Bekleniyor

Sektör temsilcilerine göre Türkiye’nin kuş gribi karantina listesinden çıkarılması durumunda, tavuk ayağı ihracatı kısa sürede yeniden başlayacak. Bu gelişme, hem kanatlı sektörüne yeni bir ihracat ivmesi kazandıracak hem de Türkiye ekonomisine önemli bir döviz kaynağı sağlayacak.

Türkiye, Çin ile yapılacak bu anlaşmayla birlikte hem atıl bir ürünü değerlendirmenin hem de tarım ve gıda ihracatında yeni bir sayfa açmanın eşiğinde.