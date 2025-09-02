Son dönemde Türkiye’deki yatırımlarını ve turistik ilgilerini azaltan Arap ülkelerinden sürpriz bir hamle geldi. Arap turistler bu kez rotayı daha önce az tercih ettikleri ülkelerden biri olan Rusya'ya çevirdi.

İLK ALTIYA GİRDİLER

Haberrus’un aktardığına göre, Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) verileri, 2025’in ilk yarısında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Rusya’ya en çok turist gönderen ilk altı ülke arasında yer aldığını ortaya koydu. Daha önce ilk 30’a bile giremeyen bu ülkelerin listede üst sıralara çıkması, dikkat çekici bir değişim olarak yorumlanıyor.

Rusya’nın Arap turistler için vize süreçlerini kolaylaştırması, internet üzerinden yapılan yoğun tanıtım kampanyaları ve doğrudan uçuşların yeniden başlaması, ilgiyi artıran en önemli faktörler oldu.

TANK KULLANMAYA GİDİYORLAR

Moskova, St. Petersburg, Soçi ve Kırım gibi şehirler Arap turistlerin gözdesi haline geldi. Rusya’nın doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve kültürel mirası, turistlerin ilgisini çekerken; lüks oteller, alışveriş merkezleri ve özel hizmetler de bu tercihte büyük rol oynuyor. Hatta Rusya, turistlere askeri poligonlarda gerçek tank kullanma ve mermi atma imkânı sunan sıra dışı “askeri turlar” da düzenliyor.

SAYILAR KATLANARAK ARTTI

ATOR’un verilerine göre:

-Suudi Arabistan’dan gelen turist sayısı %170 artışla 21.500’e ulaştı.

-BAE’den gelen turist sayısı 16.900 oldu.

-Umman’dan gelen turist sayısı 2,6 kat artarak 6.200’e çıktı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin istatistiklerine göre 2025’in ilk yarısında ülkeyi 629 bin yabancı turist ziyaret etti. Bu rakam, geçen yıla göre %7,6 artışa işaret ediyor. Ancak pandemi öncesi 2019 verileriyle karşılaştırıldığında hâlâ üçte bir seviyesinde.

TÜRKİYE HALEN İLK SIRADA

Türkiye, 30 bin 800 ziyaretçiyle Rusya’ya en çok turist gönderen ülkeler arasında yer alsa da Arap ülkelerinin hızlı yükselişi dikkat çekiyor. Uzmanlar, doğrudan uçuşların başlaması ve vize kolaylıklarının Arap turistleri Türkiye yerine Rusya’ya yönlendirdiğini belirtiyor.