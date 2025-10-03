Gazze ablukasını kırıp kıtlık yaşayan Filistinlilere yardım götüren filoya baskın anlarında Aşdod açıklarında Cenk-8, Medkon Mersin, Bozkurt ve İskenderun’dan gelen Pardus AIS gemileri uydu haritalarında görüldü. İsrail sahil güvenliği, Sumud aktivistlerini zodyaklarla limana taşırken gemiler rotasını korudu. Aynı dakikalarda Hayfa’da da Envar (Nemrut), Ece S (İstanbul), Laurus (Nemrut), Geert (Fethiye), Lodestar Adventure (İstanbul) ve MSC Colais (Mersin) boşaltımdaydı.

‘DURDU’ DENİLDİ AMA...

Görüntüler “ticaret durmadı” gerçeğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Ankara; 2 Mayıs 2024 tarihinde “İsrail’le tüm dış ticaret askıya alındı” duyurusu yaptı. 2023’te ticaret hacmi 6.8 milyar dolardı. Ancak “durdurduk” dememize rağmen 2025’in ilk 5 ayında ihracatımız, İsrail verilerine göre 393.7 milyon dolara ulaştı. 2024’ün aynı dönemde bu rakam 1.4 milyar dolardı. Fiili akışın kesilmediğini gösteren bu tablo, resmi söylemle pratik arasındaki çelişkiyi gözler önüne serdi.

PETROLÜN ANA KAYNAĞI

İsrail ham petrolünün ana kaynağı hâlâ Azerbaycan ve Kazakistan! Ham petrol Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı ile Ceyhan’a geliyor. Buradan tankerlerle Aşkelon/EAPC tesislerine taşınıyor. 2024 boyunca Ceyhan çıkışlı seferler belgelendi. Haaretz gazetesine göre, bazı tankerler Mısır açıklarında sinyal kesip günler sonra İsrail limanlarında belirdi. Bu akış, ambargo söylemine rağmen enerji ticaretinin sürdüğünü ortaya koyuyor.

Savaş gemisiyle aynı karede

Sumud’u müdahale sonrası limana yanaşan İsrail firkateyniyle aynı karede görünen gemilerden biri “Medkon Lines” olarak belirlendi. Medkon Group şirketlerinin üst yöneticisi ise Mahmut Işık... Marine Traffic kayıtlarına göre Medkon dışında Bozkurt 2 adlı gemi de Aşdod açıklarında bulunuyor.

Kimolos tankerinin izi

İsrail basınına göre, Ceyhan’daki Haydar Aliyev Terminali’nden İsrail’e gönderilen petrol, ülkenin ham petrol ithalatının yaklaşık yüzde 30’unu oluşturuyor. Araştırmacılar, Kimolos adlı tankerin Ceyhan ile Aşkelon arasında 2024 yılında yaptığı 10 seferi takip etti. Bunlardan 8’i Türkiye’nin mayıs ayında ‘ambargo’ ilan etmesinden sonra gerçekleşti.

Kimolos dün haber yayına hazırlanırken Ceyhan’dan yine petrol yükünü almış, Mısır’ın Port Said limanı olarak görünen nihai hedefine doğru yola çıkıyordu. Gemi, rotasını gizlemek için Doğu Akdeniz’de birkaç gün boyunca izleme sinyalini kapatmasına rağmen, araştırmacılar uydu görüntülerini kullanarak geminin İsrail’e 10 kez yanaştığını tespit etmeyi başardı.