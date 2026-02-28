Bakanlık, İran’daki vatandaşların güvenlikli bölgelerde kalmalarını, askeri alanlardan ve kalabalık binalardan uzak durmalarını, dışarı çıkmaktan imtina etmelerini ve acil durumlar haricinde İran’a seyahatlerini ertelemelerini tavsiye etti.
TÜRKİYE-İRAN SINIR KAPILARI AÇIK
Türkiye-İran kara sınır kapıları olan Esendere, Kapıköy ve Gürbulak üzerinden vatandaşların karayoluyla Türkiye’ye geçişinin mümkün olduğu bildirildi.
ACİL DURUM İLETİŞİM HATTI
Bakanlık, İran’daki temsilciliklerin acil durum hattı numaralarını ve e-posta adreslerini paylaştı:
Tahran Büyükelçiliği: +989121302258 (embassy.tehran@mfa.gov.tr)
Tebriz Başkonsolosluğu: +989102692877 (consulate.tebriz@mfa.gov.tr)
Urmiye Başkonsolosluğu: +989102682099 (consulate.urmia@mfa.gov.tr)
Meşhed Başkonsolosluğu: +989004741707 (consulate.mashhad@mfa.gov.tr)
Bakanlık, İran’daki gelişmeleri resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip etmeleri gerektiğini vurguladı.