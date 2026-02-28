Bakanlık, İran’daki vatandaşların güvenlikli bölgelerde kalmalarını, askeri alanlardan ve kalabalık binalardan uzak durmalarını, dışarı çıkmaktan imtina etmelerini ve acil durumlar haricinde İran’a seyahatlerini ertelemelerini tavsiye etti. TÜRKİYE-İRAN SINIR KAPILARI AÇIK Türkiye-İran kara sınır kapıları olan Esendere, Kapıköy ve Gürbulak üzerinden vatandaşların karayoluyla Türkiye’ye geçişinin mümkün olduğu bildirildi. ACİL DURUM İLETİŞİM HATTI Bakanlık, İran’daki temsilciliklerin acil durum hattı numaralarını ve e-posta adreslerini paylaştı: Tahran Büyükelçiliği: +989121302258 (embassy.tehran@mfa.gov.tr) Tebriz Başkonsolosluğu: +989102692877 (consulate.tebriz@mfa.gov.tr) Urmiye Başkonsolosluğu: +989102682099 (consulate.urmia@mfa.gov.tr) Meşhed Başkonsolosluğu: +989004741707 (consulate.mashhad@mfa.gov.tr) Bakanlık, İran’daki gelişmeleri resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.