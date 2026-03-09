Avrupa ülkeleri içerisinde en çok işçi alımı gerçekleştiren ülkelerden biri olan Litvanya yurt dışından iş gücü ve nitelikli çalışan alma politikası kapsamında yıllık 40 bin kadar kişi istihdam ediyor. 2026 yılı için Litvanya'da çalışmak üzere alınacak işçi ihtiyacı, maaşlar ve ihtiyaç kapsamındaki meslekler belirlendi.

LİTVANYYA 40 BİN İŞÇİ ALACAK

Litvanya son yıllarda kontrolsüz göçü engellemek ve nitelikli iş gücünü artırmak içi işçi alımlarını düzenlemeye başladı. Bu kapsamda belirlenen mesleklerde nitelikli ve niteliksiz işçi alımı için kriterler ile kontenjanlar açıldı. Litvanya yıllık40 bin kişilik kota ile niteliksiz işe alım gerçekleştirirken nitelikli çalışan kapsamında herhangi bir kota bulunmuyor.

AYLIK 8 BİN EURO MAAŞ İMKANI

Litvanya'da çalışmak isteyenler içerisinde nitelikli mesleklere sahip olan ve uzman kapsamında sayılan bireyler için 8 bin Euro maaşa kadar maaş imkanı sunuluyor. Özellikle yurt dışından ihtiyaç olan meslek gruplarından IT çalışanlarının uzman sıfatıyla işe girmesi halinde maaşları 5 bin - 8 bin Euro arasında değiştiği belirtiliyor.

İŞE ALIM İÇİN GEREKENLER

Litvanya diğer Avrupa ülkelerine kıyasla İngilizce yeterliliği bakımından sağladığı kolaylık, işe alım imkanları ve iş gücü ihtiyacından dolayı kolay geçiş şansları ile öne çıkıyor. Litvanya'da çalışmak için gerekenler ise şu şekilde:

Resmi İş Teklifi veya İş Sözleşmesi: Litvanyalı bir şirketten imzalı iş sözleşmesi.

Geçerli Pasaport: Planlanan kalış süresinden en az 3 ay daha uzun süreli olmalı.

Adli Sicil Kaydı: Son 6 ay içinde alınmış, Apostil şerhli ve Litvanca/İngilizce tercüme edilmiş sabıka kaydı.

Eğitim ve Uzmanlık Belgeleri: Diploma veya sertifikaların aslı ve onaylı çevirileri. (Mavi Kart başvurusu yapacaksanız diplomanın tanınması gerekebilir).

Sağlık Sigortası: Litvanya'da geçerli, geniş kapsamlı seyahat sağlık sigortası.