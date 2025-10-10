Yüksek üretim maliyetleri ile son 3 yılda ihracatta pazar kaybeden ve yakın coğrafyalara göre yüzde 40, uzak coğrafyalara göre ise yüzde 60 daha pahalı hale gelen hazır giyim sektöründe büyük üreticiler Mısır’ı yatırımları ile yeni üretim üssü yaptı. Bölgeye ilk yatırım yapan şirketler arasında LCW yer alırken, son olarak XEroğlu Holding’in 1.500 çalışanın bulunduğu Colins de tekstil faaliyetlerini Aksaray’dan Mısır’a taşıdı. Bununla birlikte yatırımlardaki yurt dışına kayış yeniden gündem oldu. Bölgede Eroğlu Holding ve Şahinler Grup ile hızlanan bu sürece Yeşim Tekstil gibi firmalar da katılırken, Türkiye’deki maliyetlerden kaçarak bölgede yatırım yapan Türk şirketlerinin bugün Mısır’ın yıllık yaklaşık 4 milyar dolara ulaşan tekstil ve konfeksiyon ihracatının yüzde 50’sini kontrol altına aldığı belirtildi.

100 BİN İSTİHDAM

Türkiye’nin Mısır’daki yatırımlarının, 2007’de imzalanan Serbest Ticaret Antlaşması ile ivme kazandığını belirten Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı Mustafa Denizer, bölgedeki Türk yatırımlarına ilişkin şu bilgileri verdi: “Bugün Mısır’ın yıllık yaklaşık 4 milyar dolarlık tekstil ve konfeksiyon ihracatının yüzde 40–50’si Türk yatırımcıların kontrolünde. Zaman içinde Türk şirketleri büyürken, Mısırlı firmaların payı küçüldü. Mısır’da faaliyet gösteren büyük ve orta ölçekli Türk yatırımcı sayısı 20–25 civarında. Bu firmalar 100 bin Mısırlı çalışana istihdam sağlıyor, toplam ciroları ise 1.5–2 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. Son 15 yılda Türk şirketleri kadar yoğun istihdam yaratan başka bir yabancı yatırımcı grubu olmadı.”

500 milyon dolarlık istihdam da yolda

Mısır bankalarının da son dönemde Türk yatırımcılarına pozitif yaklaşarak 1 milyar doların üzerinde kredi sağladığını ve gelecek 2 yıl içinde Türk şirketlerinin Mısır’a 500 milyon dolarlık daha yatırım yapacağını kaydeden Mustafa Denizer, “Bunun önemli bir kısmı hâlâ tekstil alanında. Örneğin çorap sektöründe bu yıl planlanan yatırımlar var. Ancak artık yatırımlar çeşitlenmiş durumda. Cam, porselen, turizm gibi sektörler de gündeme gelmiş durumda” dedi.

İthalatta İtalya’yı geride bıraktı

Mısır’da artan yatırımlarla birlikte Türkiye’ye gerçekleşen hazır giyim ithalatı da artışa geçerken, bu yılın ilk 6 ayında Mısır’dan yapılan ithalat İtalya’yı geride bıraktı. Mısır’dan Türkiye’ye gerçekleşen hazır giyim ihracatı 2023’te 209 milyon dolar iken, 2024’te 254.3 milyon dolara çıktı. Bu verilerle geçen 2 yıl Çin, Bangladeş ve İtalya’nın ardından 4’üncü sırada yer alan Mısır, bu yılın ilk 6 ayında Türkiye’ye yüzde 99’luk büyüme ile 209.1 milyon dolarlık hazır giyim ihracatı yaparak 3’üncü sıraya yükseldi.