İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’in açıklamaları, Epstein dosyasının Türkiye’ye sıçradığını ortaya koydu.

Çömez, ABD Adalet Bakanlığı’nın, “reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein’in dosyalarının bir kısmını yayımlamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Dosyada, Türkiye’den çocukların dahil edildiğine dair kan donduran ifadeler de yer alıyor.

BELGE PAYLAŞTI

Türkiye’den küçük kız çocuklarının da istismar adasına götürüldüğüne dair belge paylaşan Çömez, şunları kaydetti:

“Amerikan Adalet Bakanlığı, Epstein dosyasındaki bazı bilgi ve belgeleri açıkladı. Belgelerde Türkiye’den küçük kız çocuklarının istismar adasına götürüldüğü yazıyor. Çocukların İngilizce bilmedikleri için zorluk çektikleri de not edilmiş. Tek kelimeyle korkunç bir insanlık suçu.”