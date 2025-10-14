Ukrayna İHA'ları bugün Kırım'daki bir yakıt deposunu yok ederek Rusya'nın petrol rezervlerine ağır bir darbe indirdi.

Kamikaze İHA, petrol deposuna doğru uçarak doğrudan yakıt tanklarını hedef aldı. Havaya uçan İHA, litrelerce yakıtın cayır cayır yanmasına sebep oldu. Çıkan yangın saatlerce kontrol altına alınamadı.

Ukrayna İHA'ları, benzeri saldırıları aylardan beri sürdürüyor. Trump'ın Putin'i masaya oturtma çabasıyla yeniden başlayan ABD istihbaratı, 3 yıldır işgale karşı savaşan ülkenin üstün İHA teknolojisiyle birleşti. Rusya'nın petrol rezervlerinin yüzde 20'si duman oldu.

SALDIRILA PETROL ÜLKESİNDE YAKIT BIRAKMADI

Ukrayna'nın İHA'ları, son 3 aydır Rusya'nın petrol sahalarında büyük bir tahribat yarattı. Petrol istasyonlarında yakıt kalmadı, rafinerilerin vurulmasıyla üretim dibe vurdu.

Ukrayna İHA'ları, özellikle rafinerileri hedef aldı. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı finanse etmek için gaz ve petrol ihracatına yük verdiği bilinen bir gerçek. Bu sebeple bu tesisler büyük stratejik önem taşıyor.

Rusya'daki yakıt kıtlığı henüz orduyu etkilemedi, ancak sivil tüketimde büyük sorunlar yaşanıyor. Rusya'nın bazı bölgelerinde, aylık yakıt alımına 20 litre kota konuldu. Ruslar yakıt kıtlığı sebebiyle araçlarını kullanamaz oldu.

Batılı ülkelere Ukrayna, dünyanın en gelişmiş İHA ordusuna sahip. Ancak bu İHA ordusu, savaştan önce yoktu. Ukrayna İHA'larının atası, aslında Türk İHA'ları.

Ukraynalı mühendisler, Türkiye'de aldıkları eğitim sayesinde şu anki başarılarına ulaştı.

UKRAYNA İHA'LARIN KAYNAĞI, TÜRKİYE

Ukrayna'daki Türk İHA'ları, savaşın ilk aylarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi.

TB-2 yakın muharabe destek İHA'larının tankları, hava savunma sistemlerini ve hatta helikopterleri düşürmesi, büyük yankı uyandırdı. Bu dönem TB-2 İHA için şarkı bile yazıldı.

Rus ordusu sahada koordinasyonu sağladıkça TB-2'nin rolu küçüldü. Ancak Ukraynalı mühendisler, ellerindeki TB-2'leri farklı şekillerde kullanmaya başladı.

Ukraynalı İHA mühendisleri ise Türkiye'de eğitim gördü. TB-2 ve Rusya'nın kullandığı İran yapımı Şehadet İHA'larını ters mühendislik yoluyla araştıran Ukraynalı mühendisler, yeni kamikaze İHA'lar geliştirdi.

Savaşın 3. yılında İHA'lar, Rusya - Ukrayna savaşının kaderini belirleyen yegane silahlar oldu.