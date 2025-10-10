Kurulun incelemeleri sonucunda, Adidas’ın yetkili satıcılarının uygulayabilecekleri indirim oranlarını, hangi ürünlerde indirim yapılacağını ve indirim dönemlerini belirlediği tespit edildi.
Bu kapsamda, şirketin satış fiyatlarını doğrudan belirleyerek piyasa rekabetini kısıtladığı sonucuna varıldı. Rekabeti sınırlayıcı bu uygulamaları nedeniyle Adidas’a 402 milyon TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
Kurul, özellikle çevrim içi satış kanallarında fiyat politikalarına yapılan müdahalelerin, rekabetin bozulmasına yol açtığını vurguladı.