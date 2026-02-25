Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Türkiye’den yapılan C tipi (kısa süreli) Schengen vizesi başvurularında kapsamlı bir sistem değişikliğine gidildiğini duyurdu. 3 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme ile randevu kategorileri detaylandırılırken, aracı kurumlar konusunda da kritik uyarılar yapıldı.

RANDEVU KATEGORİLERİNDE SINIFLANDIRMA YAPILDI

Vize başvuru sürecini daha şeffaf ve yönetilebilir hale getirmeyi hedefleyen yeni sistemde, başvurular belirli kategorilere ayrıldı. VFS Global üzerinden yapılacak başvurularda artık şu başlıklar seçilebilecek:

Turistik (Yeni)

İş (Yeni)

Tır Şoförü (Yeni)

Erasmus / NAWA / ECS

AB / Polonya Vatandaşı Aile Üyeleri

Diğer

ŞEHİRLERE GÖRE SAATLER BELİRLENDİ

Yeni düzenleme ile randevuların sisteme yükleneceği saatler, vize başvuru merkezlerinin (PPWW) bulunduğu şehirlere göre sabitlendi. Başvuru sahiplerinin hafta içi her gün şu saatlerde sistemi kontrol etmeleri gerekiyor:

İstanbul: Pazartesi 09:00, salı 12:00, çarşamba 14:00, perşembe 15:00, cuma 17:00

Gaziantep: Her gün 10:00

Trabzon: Her gün 13:00

İzmir: Her gün 16:00

ARACI KURUMLARA KARŞI UYARI YAPILDI

Başkonsolosluk, vize danışmanlığı yaptığını iddia eden üçüncü taraf firmalarla herhangi bir iş birliği içerisinde olunmadığını kesin bir dille yineledi. Yapılan açıklamada, bu tür firmaların randevu alma veya onay süreçlerinde hiçbir önceliğinin bulunmadığı belirtilerek, başvuru sahiplerine işlemlerini resmi kanallar aracılığıyla şahsen yürütmeleri tavsiye edildi.

BAŞVURULARDA ESNEKLİĞE GİDİLDİ

Yeni uygulama kapsamında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, randevu uygunluğuna göre Ankara konsolosluk bölgesi de dahil olmak üzere diledikleri şehirdeki vize başvuru merkezini tercih edebilecek. Düzenlemenin, vize taleplerindeki yoğunluğu dengelemesi ve süreci daha planlı hale getirmesi bekleniyor.