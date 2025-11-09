ABD merkezli fast food zinciri Wendy’s, yeniden yapılanma planı kapsamında ülke genelinde 200 ila 350 restoranını kapatmaya hazırlanıyor. Şirketin geçici CEO’su Ken Cook, Cuma günü yaptığı açıklamada, kapanmaların ABD’deki yaklaşık 6 bin şubeden çok az bir bölümüne denk geldiğini söyledi.

2026'YA KADAR KADEMELİ KAPANACAK

Cook, analistlere yaptığı açıklamada kapanacak restoranların, “uzun süredir düşük performans gösteren ve zincirin genel başarısını olumsuz etkileyen” lokasyonlar olduğunu belirtti.

Kapanış sürecinin bu yıl başlayacağı ve 2026 yılına kadar kademeli olarak süreceği açıklandı.

CEO Cook, “Bu adımlar Wendy’s sistemini güçlendirecek, franchise sahiplerinin kaynaklarını daha verimli kullanmasını sağlayacak. Zayıf halkaların kapanması, çevredeki şubelerde satış ve kârlılığı artıracaktır,” ifadelerini kullandı.

KAPANACAK ŞUBELER AÇIKLANMADI

Şirket, kapanacak restoranların hangi şehirlerde veya eyaletlerde bulunduğuna dair bir liste açıklamadı.

Bu gelişme, Wendy’s’in geçen yıl da düşük performans nedeniyle 140 şubesini kapattığını duyurmasının ardından geldi.

KATY PERRY PAYLAŞIMI BAŞINA DERT OLDU

Wendy's şubelerinin kapanma haberinin duyulmasının ardından sosyal medyada Katy Perry hayranlarının alay konusu oldu.

Geçtiğimiz yıl çıkardığı '143' albümü ile beklentileri karşılayamayan Katy Perry, attığı her adımda sosyal medyada linçlenerek zor bir yıl geçirdi.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un uzay turizmi şirketi Blue Origin'in organize edip finanse ettiği etkinlikle uzaya çıkan Katy Perry eleştirilere maruz kalmıştı. Bu eleştirenler arasında ise Wendy's'in de yer alması dikkat çekmişti.

Bir kullanıcının Katy Perry'nin uzaydan döndüğünü hatırlatması üzerine Wendy's şirketinin resmi hesabı paylaşımının altına 'Onu geri gönderin' yazması sosyal medyada olay olmuştu. Perry fanları şirketi boykot etme kararı almıştı.

Bu durumun asrdından Wendy's şubelerini kapatacağını öğrenen Katy Perry'nin menajeri, söz konusu haberi paylaşarak durumla alay etti. Perry'nin fanları ise "Katy intikamını aldı" şeklinde yorumlar yaparak sosyal medyada gıda devi ile dalga geçti.