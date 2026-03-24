Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İran savaşı kaynaklı oynaklığa karşı lirayı korumak için hamle yaptı.

Merkez bankası devasa altın rezervlerini devreye sokmayı planlıyor. Konuya yakın kaynaklar, Londra piyasasında altın-döviz takas işlemleri yapılacağını bildirdi.

Merkez Bankası yetkilileri konuya dair açıklama yapmadı. Türkiye son on yılda dolar varlıklarını azaltmak adına agresif altın alımları gerçekleştirdi. Mart başı itibarıyla altın rezervleri 135 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Bloomberg'e konuşan JPMorgan Chase ekonomisti Fatih Akçelik “Türkiye bu rezervlerin yaklaşık 30 milyar dolarını İngiltere Merkez Bankası'nda tutuyor. Merkez Bankası bu miktarı lojistik kısıtlamalar olmaksızın döviz müdahalesi amaçlı kullanmaya karar verebilir" diye konuştu.

ALTIN REZERVLERİ DEVREYE GİRİYOR

Türkiye petrol ihtiyacının tamamını ithal ediyor. İran'daki savaşın uzaması enflasyon şoklarını tetikliyor. Yetkililer şubat ayında yüzde 31,5'e çıkan enflasyonu kontrol altına almaya çalışıyor.

Merkez Bankası stratejisi liranın reel olarak değer kazanmasına odaklanıyor. Savaşın başlamasıyla azalan rezervler bu politikayı zorlaştırıyor.

Artan ithalat maliyetleri istikrarlı kur hedefini güçleştiriyor. Kur istikrarını korumak her geçen gün daha maliyetli hale geliyor.

Enerji fiyatları da yerel piyasadaki baskıları arttırdı ve ekonomik dengeler dış etkenlerle sarsıldı. Para politikasının alanı giderek daralırken cari denge endişeleri yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Finansal istikrarı sağlamak amacıyla yeni mekanizmaların devreye alınması bekleniyor. Bu mekanizmalardan biri de, altın rezervleri.

ORTA DOĞU KRİZİ MERKEZ'İN REZERVLERİNİ ERİTTİ

Orta Doğu krizi petrolü 100 doların üzerine taşırken ekonomi liderleri likiditeyi sıkılaştırarak karşılık verdi ve lira fonlama maliyetleri yükseltildi. Hal böyle olunca kamu bankaları piyasaya müdahale etti.

Merkez Bankası yabancı ülke tahvillerini satıyor. Son haftalarda 16 milyar dolarlık ABD hazine tahvili elden çıkarıldı. Türkiye'nin ABD tahvili varlıkları 17 milyar doların altına indi.

2015 yılında bu miktar 82 milyar dolardı. Yabancı yatırımcılar Türk devlet tahvillerini hızla elden çıkarıyor.

13 Mart haftasında rekor satışlar kaydedildi. Sermaye çıkışları piyasadaki sıkışıklığı artırıyor. Tahvil satışları faizleri yukarı çekiyor.

Finansal sistemdeki stres göstergeleri artış gösteriyor. Rezerv yönetimi stratejisi kapsamında likit varlıklar nakde dönüştürülüyor.

MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ

Piyasa baskısı Kapalıçarşı'da net biçimde görülüyor. Döviz satıcıları doları bankalararası kura kıyasla primli satıyor. Yerel döviz talebi artış gösteriyor. Küresel çalkantı faiz beklentilerini değiştirdi. Yatırımcılar gelecek ay 100 baz puanlık artış bekliyor. Politika faizi yüzde 37 düzeyinde bulunuyor. Merkez Bankası mart başından beri bu kanalı kapattı.

Yetkililer yüzde 40 maliyetli fonlama penceresini kullanıyor. Türk Lirası salı günü dolar karşısında 44,35 seviyesine geriledi. Para birimi bu yıl günlük ortalama yüzde 0,05 değer kaybediyor. Piyasa oyuncuları yeni müdahale araçlarını yakından izlerken yatırımcı güvenini tesis etmek adına atılacak adımlar kritik önem taşıyor. Döviz piyasasındaki hareketlilik makroekonomik hedefleri zorlamaya devam ediyor.