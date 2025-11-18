Verimsiz üretim yapısı, yüksek faiz, dolar bazında bile artan fiyatlar ve baskılanan kur politikasının sonucu olarak Türkiye’nin rekabet gücü serbest düşüşte. İsviçre merkezli IMD’nin 2025 yılı rekabet endeksinde Türkiye, 69 ülke arasında 66’ncı sırada yer aldı. Somut veriler ve 6 binin üzerinde yöneticiyle yapılan görüşmelerin ardından yapılan listede Türkiye, bir yılda 13 sıra birden geriledi. İlk sırada İsviçre’nin bulunduğu sıralamada Türkiye’nin altında yer alan 3 ülke ise Nijerya, Namibya ve Venezuela oldu. Kenya, Gana, Bulgaristan, Moğolistan ve Arjantin bile rekabet gücünde Türkiye’nin üzerinde yer aldı.

28 SIRA DÜŞTÜK

Türkiye, hükümet verimliliğinde 66’ncı olurken, iş verimliliğinde ise 69’uncu sırada yer alarak son sıraya demir attı. Türkiye, altyapsıyla listede 55’inci sırada bulunurken, uluslararası yatırım gücünde ise 8 sıra düşerek 59’uncu sıraya indi. Türkiye, fiyat rekabetçiliğinde ise bir yılda 28 sıra birden düşerek 61’inci sıraya geriledi.