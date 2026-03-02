Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın son çeyreği ile 2025'e ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verilerini açıkladı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, söz konusu çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4, takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,4 arttı.

Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, cari fiyatlarla yüzde 41,4 artarak 18 trilyon 467 milyar 295 milyon lira olarak gerçekleşti. GSYH'nin dördüncü çeyrek değeri, cari fiyatlarla dolar bazında ise 438 milyar 605 milyon oldu.

HANE HALKI NİHAİ TÜKETİM

Hane halkı nihai tüketim harcamaları, 2025'te bir önceki yıl zincirlemiş hacim endeksine göre, yüzde 4,1 arttı ve GSYH içindeki payı yüzde 54,4 oldu. Hane halkı nihai tüketim harcamaları, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 5,2 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,9 azalırken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 5,4 artış kaydetti.

Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, geçen yıl mal ve hizmet ihracatı yüzde 0,3 azalırken, ithalat yüzde 4,9 arttı. Mal ve hizmet ihracatı, 2025'in dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 2,3 azalış, ithalatı ise yüzde 3,8 artış gösterdi.

İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİNDE ARTIŞ

İş gücü ödemeleri 2025'te bir önceki yıla göre, yüzde 40,4, net işletme artığı/karma gelir yüzde 44,2 yükseldi. İş gücü ödemeleri, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 36,9, net işletme artığı/karma gelir yüzde 44,2 artış kaydetti.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı, 2025'te yüzde 36,9 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise 2024'te yüzde 43,1 iken, geçen yıl yüzde 44,1'e yükseldi.

- Tablolar

Yıl Cari fiyatlarla GSYH Cari fiyatlarla GSYH GSYH Zincirlenmiş Hacim Değişim oranı (milyon lira) (milyon dolar) Endeksi(2009=100) (yüzde) 2024 1. Çeyrek 9.075.604 293.781 207,1 5,3 2024 2. Çeyrek 10.142.412 314.092 217,7 2,3 2024 3. Çeyrek 12.307.887 370.600 246,2 2,8 2024 4. Çeyrek 13.061.323 379.781 251,4 3,2 2024 Yıllık 44.587.225 1.358.255 230,6 3,3 2025 1. Çeyrek 12.524.736 346.561 212,1 2,5 2025 2. Çeyrek 14.556.835 377.011 227,8 4,7 2025 3.Çeyrek 17.472.040 434.143 255,7 3,8 2025 4. Çeyrek 18.467.295 438.605 260 3,4 2025 Yıllık 63.020.906 1.596.320 238,9 3,6

- Sektörler

TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranı (yüzde) şöyle: