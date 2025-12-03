Bloomberg'ten Selcan Hacaoğlu'nun haberine göre Türkiye önümüzdeki altı ay içinde Ermenistan ile kara sınırını yeniden açmayı değerlendiriyor.

Konuya yakın kaynaklara göre, Soğuk Savaş döneminden beri kapalı kalan sınır çok yakında açılabilir. Bu karar, Kafkasya’da ticaretin yeniden canlanmasının önünü açabilir.

Türkiye sınırı 1993’te 1. Dağlık Karabağ savaşı sonrası Azerbaycan ile dayanışma için kapatmıştı. 32 yıl sonra sınırın yeniden açılması masada.

DEMİRYOLU YENİDEN AÇILACAK

Türkiye ve Ermenistan özel temsilcileri Cumartesi günü Akyaka - Akhurik sınır kapısını birlikte gezdi, Ermenistan sınır kenti Gümrü’de bir araya geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı görüşmenin Kars - Gümrü demiryolu hattını yeniden açma planlarını ilerletmek için yapıldığını açıkladı.

Kaynaklar rayların yenilenmesinin beş aya kadar sürebileceğini söylüyor. Yerel yetkililere göre Türkiye sınır devriyeleri için bölgede yeni yollar da inşa ediyor.

BARIŞIN TEMELİ OLABİLİR

Bu yılın başında ABD Başkanı Donald Trump, Ermenistan ve Azerbaycan liderleriyle ortak bir barış bildirisi imzaladı. Ancak barış anlaşması resmen imzalanmadı.

Kaynaklar Paşinyan yeniden seçilirse İlham Aliyev ile resmi bir barış anlaşması imzalanabileceğini söylüyor. Türkiye - Ermenistan sınırının açılmasının Paşinyan'a oy sağlaması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçen ay nihai barış anlaşması olmadan bağların yeniden kurulmayacağını söylemişti.

Fidan, "şimdi normalleşirsek Ermenistan’ın barış imzalaması için en büyük nedeni ortadan kaldırırız" dedi.

Bundan sonra Türkiye’nin Ermenistan’a büyükelçi atayarak ilişkileri normalleştirmesi bekleniyor.

ZENGEZUR KORİDORU İÇİN KRİTİK

Barış anlaşmasının resmileşmesi Hazar ve Orta Asya petrolü ile gazını Rusya’yı baypas ederek Avrupa’ya taşıyan hatların geçtiği bu stratejik kavşakta büyük önem taşıyor.

Trump destekli anlaşma Ermenistan - Azerbaycan anlaşması kapsamında ABD, Azerbaycan ana karası ile Nahçıvan'ı ve Türkiye’yi, Ermenistan'ın doğusu üzerinden bağlayan Zengezur koridorunu geliştirme konusunda münhasır hak aldı.

Anlaşmaya göre Zengezur Koridoru, Pekin ile Londra arasındaki yeni doğu batı koridorunun parçası olacak.