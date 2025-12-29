Türkiye ile Ermenistan, "normalleşme süreci" kapsamında iki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecinin kolaylaştırılması konusunda anlaşmaya vardı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasında "vize sürecinin kolaylaştırılması" kararı alındığını ve iki ülke arasında ücretsiz e-vize uygulamasına geçileceği duyuruldu.

Dışişleri'nden açıklama şöyle:

"Türkiye ile Ermenistan Arasında İki Ülkenin Resmi Pasaport Hamilleri için Vize Kolaylaştırma Kararı



Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasında varılan mutabakat çerçevesinde, Türkiye ve Ermenistan, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecini kolaylaştırma kararı almıştır.



İki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle ücretsiz olarak e-vize alabileceklerdir.



Bu vesileyle, Türkiye ve Ermenistan, iki ülke arasındaki normalleşme sürecini, tam normalleşme hedefiyle ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki taahhütlerini bir kere daha teyit etmektedir."