Avrupa Birliği'nin resmi istatistik ofisi Eurostat, Avrupa'daki ortalama aylık net geliri açıkladı.
Siyasal İktisatçı İnan Mutlu, yayımlanan verileri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yayımladı.
Mutlu, "Ortalama aylık net gelir seviyesinde 2024'te Avrupa'nın dibindeyiz. AB'de ortalama aylık net gelir 2 bin 464 Euro iken, Türkiye'de 953 Euro.
Sadece Bulgaristan'ı geçebildik."
Ortalama yıllık gelirde 2004'te neredeydik, 2024 sonunda nereye geldik?— inan mutlu (@inanmutlu1) May 3, 2025
Avrupa'da hangi ülkeler bizi geçti?
Grafikten çıkan çok net bir sonuç var:
Başkanlık sistemi ile gelirlerimiz dibe vurdu. pic.twitter.com/xVkd4mwlKv