Yüksek enflasyona rağmen düşük zamlar nedeniyle alım güçlerini kaybeden emekliler, gıda harcamalarının yanı sıra sosyal aktivitelerinden de kısmaya devam ediyor.



Emeklilerin kültürel etkinliklere daha fazla katılabilmesi amacıyla iki bakanlık arasında imzalanan protokol, Türkiye'nin 81 ilinde tüm emeklilere kültür ve sanat etkinliklerinden ücretsiz faydalanabilme imkanı tanıyacak.

TİYATRO VE MÜZELER ÜCRETSİZ OLACAK



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokolün yürürlüğe girmesiyle birlikte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları, yaş haddi olmaksızın bakanlık denetimindeki tüm müze ve ören yerleri ile devlet tiyatrolarından ücretsiz şekilde yararlanabilecek.

Emeklilerin bedava faydalanabileceği kültürel alanlar arasında Efes Antik Kenti, Göbeklitepe, Topkapı Sarayı ve Sümela Manastırı gibi birçok tarihi bölge yer alıyor.

KATILIM İÇİN DİJİTAL KİMLİK YETERLİ



Tiyatro, müze ve ören yeri girişlerinde ücretsiz bilet elde edebilmek için emeklilerin e-Devlet üzerinden 'Dijital Emeklilik Kartı' oluşturması yeterli olacak. Etkinlik bölgelerine girişte, söz konusu kartın emekliler tarafından güvenlik görevlilerine gösterilmesi halinde ziyaretler tamamen ücretsiz şekilde gerçekleştirilebilecek.







